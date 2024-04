Desde que se fue dejó un hueco muy difícil de poder llenar en el corazón de los hinchas bajopontinos. Sporting Cristal tuvo la oportunidad de contratar a un entrenador de nivel como Tiago Nunes. Quien se tuvo que ir por decisiones externas, porque hoy confesó que estaba cómodo. Pero sucedió algo bastante incómodo para él como líder de un grupo de jugadores de primera división.

TNT Sports entrevistó a Tiago Nunes, quien ahora dirige a la Universidad Católica de Chile, y comentó todo sobre su ex club: “Yo tuve una buena primera experiencia fuera de mi país que fue en Perú, dirigiendo a Cristal por un año. Tuve la oportunidad de renovar por uno más. Tuve que regresar a Brasil por temas personales, y también por algunas cuestiones que yo veía que a corto plazo yo no conseguiría cambiar ahí, en el fútbol peruano”.

Eso no quedó ahí, Tiago Nunes disparó contra los encargados del fútbol en Sporting Cristal: “Tal vez me costaría más tiempo adaptarme. Yo soy un tipo que le gusta trabajar a largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Entonces, cuando veo que no hay la oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay sentido de continuar”.

Los partidos de Sporting Cristal desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡La información completa!

Como para cerrar, dejó una enseñanza absoluta dentro del ambiente deportivo. El cual seguramente no se ve tan bien dentro del fútbol peruano, todo eso lo marcó el profesor Tiago Nunes en el país hermano de Chile: “Quiero ser parte de algo que tenga sentido, que se pueda lograr un crecimiento del club, pero que también que se puedan alcanzar resultados a nivel nacional e internacional”.

¿Cómo le fue a Tiago Nunes en Sporting Cristal?

En total fueron 48 partidos oficiales con el buzo rimense, 10 se dieron en la Copa Libertadores (cuatro en fase previa y seis en fase de grupos). Además, 2 en la Copa Sudamericana. De esos cotejos sacó 23 triunfos por Liga 1 (contando el walk over ante Alianza Lima), 7 derrotas y 18 empates. Tiago Nunes dejó una escuela que hoy la sigue Enderson Moreira.

¿Qué edad tiene Tiago Nunes actualmente?

Tiago Nunes tiene 44 años y nació un 15 de febrero de 1980. Empezó en el fútbol entrenando a las canteras de Gremio y luego dio el gran salto a Athletico Paranaense, donde ganó la Copa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Además, supo tener la oportunidad de dirigir al Corinthians, Botafogo, entre otros clubes del Brasileirao.

¿Cuánto está ganando Tiago Nunes en la Universidad Católica?

Tiago Nunes ganará 25 mil dólares en la Universidad Católica, en promedio, según información interna de la directiva. Recibiendo ese monto cuando entrenaba en Sporting Cristal de Perú, se estima que durante su tiempo en Chile se embolsará aproximadamente 225 mil dólares. Quizás hoy en día el fútbol chileno está algo mejor valorado por el mercado donde está ahora.