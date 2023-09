¿Se acuerdan de la discusión entre Jorge Fossati y Tiago Nunes en el último partido? Estaban jugando Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes en el Estadio Nacional de Lima. Empatando a cero, dejando todo en cancha, para eliminar el uno al otro. Pero el resultado terminó así.

Sin embargo, todo el ruido y las miradas se las llevó el duelo entre ambos directores técnicos. Se vio como un careo fuerte entre el brasileño y el uruguayo se dio en la segunda parte del juego. Ese suceso lo vieron todos, llevándose todos los focos de la transmisión un momento. Volviéndose viral en las redes sociales.

Ante ese hecho, en una entrevista para Liga 1 MAX, en el formato radial por TV, se le preguntó a Tiago Nunes por este hecho. Y contestó así el ex Atlético Paranaense: “Yo tengo el máximo respeto por él, pero dentro de la cancha somos dos entrenadores que estamos peleando por los nuestros. Este tema de hablar de la familia, de Dios, de los ángeles, para mí no es, hermano”.

“Dentro de la cancha estamos peleando por el título, estamos peleando punto a punto, minuto a minuto. Cada uno defiende lo suyo. Lo que sucede en la cancha, se queda en la cancha”. De esta manera, el líder deportivo de Sporting Cristal abrió una grieta que seguramente la prensa deportiva hará mucho más larga.

“Lo que interpreten las personas después es una variante que no controlo. Yo continúo teniendo la misma posición: me disculpé públicamente si en algún momento se había sentido ofendido. En ningún momento lo insulté a él o a sus jugadores. Solo le pedí que se quedase parado y deje de disimular. Cómo comprenderás eso tú, yo no lo controlo, y poco me importa lo que piensen”. Cerró así, su larga explicación, Tiago Nunes, sobre sus diferencias con Jorge Fossati.

¿Quién es el entrenador de Sporting Cristal?

Sporting Cristal actualmente está bajo el mando de Tiago Nunes, entrenador brasileño que firmó contrato por una temporada con los celestes. Viene de ser entrenador en su país en equipos como Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense, además de tener experiencias en el fútbol formativo.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Sporting Cristal para la temporada 2023?

Buscando tener un papel protagónico en la Copa Libertadores, Sporting Cristal realizó importantes incorporaciones. Pensando también en el título de la Liga 1 2023, el cuadro celeste fichó a Brenner Marlos, Ignácio Da Silva, Nicolás Pasquini, Franco Medina, Adrián Ascues y Jostin Alarcón.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Sporting Cristal para la temporada 2023?

Pensando en liberar cupos de extranjeros, Sporting Cristal dejó ir a varios jugadores para la temporada 2023 de la Liga 1. Desprendiéndose de Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Omar Merlo, Johan Madrid, Fernando Pacheco, Christopher Olivares