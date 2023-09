Todas las bajas confirmadas que tendrá Alianza Lima vs FBC Melgar por la fecha 16 del Torneo Clausura

Lamentablemente Alianza Lima se debate cada día entre sumar puntos en el Torneo Clausura de la Liga 1, cuidar jugadores, ver renovaciones y, quizá el punto más importante, presente su once para su próximo duelo, en este caso ante FBC Melgar este jueves 28 de septiembre.

Y es que si bien es el día a día de los clubes de fútbol de la Liga 1, en Alianza Lima sucede una situación muy particular: la gran cantidad de lesionados. Estando en algún momento hasta 8 lesionados, ahora mismo el técnico Mauricio Larriera sabe que no podrá contar hasta con 5 jugadores ante FBC Melgar.

Consciente que son bajas sensibles por su trayectoria, por lo que mostraron en Alianza Lima y por lo ajustado que se vuelve la Liga 1, se sabe que no podrán ser utilizados de manera confirmada. Las bajas llegan a ser hasta 5, entre lesionados y todavía no disponibles para Mauricio Larriera.

Las 5 bajas confirmadas de Alianza vs Melgar

En ese sentido en Alianza Lima, ante FBC Melgar este jueves 28 de septiembre no estarán Pablo Sabbag ni Andrés Andrade, los colombianos fueron operados y tendrán que esperar. De la misma manera no estará Santiago García, el refuerzo también tuvo una intervención quirurgica y no estará disponible.

La lista de 5 jugadores de Alianza Lima se completa con los peruanos Bryan Reyna y Cristian Benavente. Ninguno de los dos estará disponbible para el cotejo ante FBC Melgar, válido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a FBC Melgar en Lima por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Marco Saravia; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día jueves 28 de septiembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 y enfrentará a FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y FBC Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Alianza Lima se enfrentará a FBC Melgar por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 Max.

Así marcha Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima ha disputado 14 partidos y se ubica en la posición 4 con 8 partidos ganados, 5 empatados y 1 perdido, con 15 goles a favor y 5 goles en contra.