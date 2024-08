Chocando por la fecha 7, Alianza Lima vs. Sporting Cristal protagonizarán un duelazo este sábado 17 de agosto en el estadio Nacional.

Todas las bajas que tendrá Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Alianza Lima sabe que tiene que vencer a Sporting Cristal para seguir como líder del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. Si bien será un duelo complicado pues recién tendrá -para la fecha del partido- dos semanas trabajando con el técnico Mariano Soso, hay un punto más que se suma a esa dificultad: los lesionados.

Recordando que Alianza Lima tuvo un complicado Torneo Apertura 2024 y varios jugadores se lesionaron, la figura no habría variado para el Torneo Clausura 2024 y todavía existen algunos que no estarán disponibles. En ese caso, el primero a mencionar es el delantero Cecilio Waterman, que no llegará al clásico ante Sporting Cristal.

La segunda baja que tendrá Alianza Lima será Ricardo Lagos. Si bien el lateral izquierdo no está lesionado, para Mariano Soso no está todavía para formar parte del plantel y al igual que el último cotejo ante ADT de Tarma, quedaría fuera de la lista oficial de los jugadores íntimos.

En tercera línea está Axel Moyano. Al igual que Ricardo Lagos, el futbolista no está en consideración para Mariano Soso y volvería a quedar fuera de la lista final de los jugadores de Alianza Lima. Lo malo es que el jugador sí ha sumado minutos durante el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, lo que haría imposible que se vaya a otro club como cedido.

Alianza Lima es líder del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú y sabe que para luchar el título nacional tiene que ser campeón. Ante esto, su duelo frente a Sporting Cristal será vital pues el cuadro celeste está tercero y si lo vence lo puede pasar. El cotejo será válido por la fecha 7 y se dará este sábado 17 de agosto desde las 20:00 horas de Perú.

¿A qué hora juegan EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan EN VIVO este sábado 17 de agosto desde las 20:00 horas de Perú. Enfrentándose por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú, el duelo se dará en el estadio Nacional.

¿Cómo ver GRATIS EN VIVO Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se podrá VER GRATIS y EN VIVO por la señal de Liga 1 MAX y online por L1 Play. Además, también podrás seguir el minuto a minuto en directo por internet en Bolavip.