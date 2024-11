Tres errores que José Bellina no debe repetir si quiere que Alianza Lima sea campeón

José Bellina fue nombrado nuevamente gerente deportivo de Alianza Lima y no puede volver a equivocarse como en la temporada 2023.

No hay duda que Alianza Lima acertó al elegir nuevamente a José Bellina como gerente deportivo. Recordando que bajo su cargo se consiguieron los títulos nacionales del 2021 y 2022, el dirigente está ante una nueva oportunidad para enmendar los errores que cometió en la temporada 2023.

Para entender todo el contexto es vital primero precisar que José Bellina llega para ocupar el puesto que dejó vacante Bruno Marioni. En ese sentido, el dirigente asumirá el cargo de gerente deportivo y, de la mano del técnico Mariano Soso, formarán el plantel que Alianza Lima tendrá para la temporada 2025.

Así pues, José Bellina será directamente responsable de las contrataciones que tenga Alianza Lima para la temporada 2025 y, en ese puesto de suma responsabilidad, no puede volver a cometer los mismos errores que hizo en el 2023, año en el que perdió la final ante Universitario .

¿Qué errores cometió José Bellina en Alianza Lima?

El primer error que no debe repetir José Bellina es el de respetar la historia y jugadores emblemáticos de Alianza Lima. En ese sentido, lo más sensato sería colocar el corazón y la razón, sobre lo que dictan las estadísticas. Recordando que no le renovó el contrato a futbolistas claves como Wilmer Aguirre y Arley Rodríguez, la forma en que se comunicó sus salidas no fueron las ideales. Así pues, el nuevo gerente deportivo se enfrenta otra vez al mismo reto, la continuidad o salida de Hernán Barcos.

Otro punto importante es que José Bellina tiene que decidir muy bien a quién va a fichar. Recordando que bajo su gestión llegaron jugadores que no tuvieron protagonismo en Alianza Lima , a él se le responsabiliza las contrataciones de Darlin Leiton , Jonathan Lacerda y, quizá el más polémico, Gabriel Achilier .

El tercer error que cometió José Bellina bajo su gestión es confiar demasiado en el peso de los ídolos que quieren regresar. Bajo su mandato se gestionó todo el retorno de Christian Cueva, jugador que al final no deslumbró. También, hay que ponerle un freno a los altísimos sueldos, si bien es situación indispensable para convencer a un futbolista, a veces es mejor apelar a la historia del club para llegar a acuerdos.

¿Quién es José Bellina en Alianza?

José Bellina es actualmente el Gerente Deportivo de Alianza Lima. Con un gran respaldo profesional, el actual directivo estudió Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y luego se graduó en un máster en Dirección de Fútbol en la Universidad Europea.

¿Cuánto vale Alianza?

Alianza Lima actualmente vale 13,50 millones de euros, según Transfermarkt. En sus 123 años de historia, el cuadro íntimo ha conseguido 25 títulos nacionales, de los 8 los logró durante la Era Amateur y 17 durante la Era Profesional.