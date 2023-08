Cómo da vueltas la vida dentro del fútbol, primero eres excluido por problemas externos, después regresas para jugar, las críticas no dejan de caer, y al día siguiente se acomoda todo para que salgas al exterior. Eso acaba de suceder dentro del Descentralizado.

Alfonso Barco no seguirá en Universitario de Deportes, eso lo sabemos todos, pero antes de marcharse hacia Uruguay, jugará en Defensor Sporting. Conversó con la prensa deportiva en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Fonchi soltó su verdad del tema.

Lo primero, fue revelar cómo fue su charla con el entrenador de Universitario de Deportes: “El profesor Jorge Fossati quería que me quede, sabe lo que doy en el equipo, pero nada, era mi sueño y estoy apuntando para cosas a futuro, así que nada, les deseo lo mejor al comando técnico y a mis compañeros porque sé que van a pelear. Esperemos que al final de año le demos a los hinchas esa consigna que nos planteamos en el inicio”.

Para él, su salida pasa por temas externos a lo deportivo, y valora cada gestión realizada: “Lo que pasó es cuestión de gustos, en mi entorno familiar no le puede gustar, pero bueno, yo juego fútbol porque me hace feliz, no le hago daño a nadie y trato de hacerlo así, así que nada, en mi nace otra historia y miro mi futuro con mucho optimismo. Eso lo hice desde que comencé al fútbol, mucha gente me relaciona con mi familia, pero bueno, yo juego al fútbol y hago lo mejor para mi carrera”.

Finalmente, la idea principal es partir y romperla toda. Alfonso Barco dejó su último mensaje como jugador de Universitario: “Hubo comunicación con gente del club, pero espero con ansias de conocer a mis compañeros, al club y con mucha fe. Llegó a un equipo campeón del año pasado, es un equipo popular, grande, allá y vengo con la consigna de aportar. Esa es mi motivación y es lo único que tengo en mente”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Dónde ver el partido entre Universitario de Deportes vs. ADT por la Liga 1 Perú 2023?

Universitario de Deportes visitará al ADT en Tarma por la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.

¿Quién es el entrenador de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes actualmente está bajo el mando de Jorge Fossati, entrenador uruguayo que firmó contrato por toda la temporada 2023 con los cremas. Viene de ser entrenador en su país en equipos como Peñarol, Liga de Quito, Internacional, Danubio, Selección de Uruguay, y Selección de Catar, además de tener experiencias en el fútbol como portero profesional.