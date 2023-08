Universitario de Deportes marcha tranquilo después del triunfo cómodo contra Carlos A. Mannucci en su casa. Los Cremas van paso a paso, sacándose a los rivales de encima, con resultados positivos. Siendo candidatos para el Torneo Clausura.

Dentro de sus puntos más altos, está el de un jugador, quien desde la aparición sorpresiva que tuvo, recién acomodó un poco su rendimiento. Piero Quispe es el chico del momento, y se está llevando diversos elogios. Hasta siendo sondeado desde el extranjero.

Jorge Fossati habló al respecto, y felicitó al enganche nacional, por su dedicación: “Cuando volvió a recuperar su nivel, no solo fue el anterior sino que sumó algunos detalles a su repertorio. Había muchos que no tenía. Por eso, hoy, está entre los mejores”.

Destacando lo que hace en todos los entrenamientos: “Si hay interés en él, no puedo dejar de alegrarme por todo lo bueno que le pase. Como ha estado reservado en la fecha FIFA anterior para la selección. Todos son cosas que me ponen feliz. Ya se verá si es el momento, eso no lo decido yo. La decisión es del club si llegará una propuesta y se tiene que ir antes, a mitad de año, nos sentiremos felices por él”.

Por eso, le da alas y buen viento si en caso hay una opción de salida. Jorge Fossati no le cerraría las puertas a Piero Quispe: “Dios dirá si es el momento para que le llegue una propuesta y se tenga que ir antes. Si se tiene que ir antes, nos sentiremos felices por él. Es importante, pero tenemos que saber que ninguno de nosotros es imprescindible”.

El posible once de Universitario de Deportes para el siguiente partido

Universitario de Deportes regresa a la actividad cuando enfrente a FBC Melgar por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Herrera.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 06 de agosto a las 18:00 en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de la UNSA contra FBC Melgar.