El cuadro crema demostró estar a la altura de la competencia local, siendo el líder absoluto del Torneo Clausura 2024. Universitario de Deportes gracias al tanto de Aldo Corzo, lograron llevarse tres puntos ante un noble y luchador, Unión Comercio. El Estadio Monumental “U” estuvo a la altura del caso con casi 60 mil hinchas alentando al equipo de sus amores. Logrando ser nuevamente los principales candidatos para este torneo en la temporada actual.

¿Cuál es el récord obtenido por Universitario de Deportes?

El Diario Depor refleja eso y un poco más, porque ubicó gracias a su conocimiento estadístico, un detalle que le dará confianza seguramente a los jugadores merengues. Quienes ahora solo piensan en la obtención del título nacional: “Universitario de Deportes (27 puntos) vivió un fin de semana de ensueño: cerró la fecha 12 como líder del Torneo Clausura y sumó una victoria más jugando en el Monumental, alcanzando 32 triunfos consecutivos, un récord histórico en el fútbol peruano”.

No solo eso, le dieron un lugar especial al entrenador ex Barcelona SC en Ecuador: “A todo esto, Fabián Bustos se refirió en conferencia de prensa, donde también destacó el rendimiento de sus dirigidos frente a Unión Comercio, equipo que por momentos les complicó a la hora de buscar el gol. Asimismo, el DT argentino mencionó el ímpetu de sus pupilos para no desistir del objetivo de seguir sumando de a tres, sabiendo que solo les restan cuatro partidos y tienen a Alianza Lima (26 puntos) pisándoles los talones en la tabla de posiciones”.

¿Por qué triunfa Fabián Bustos en Universitario de Deportes?

Lo cierto es que la labor de Fabián Bustos termina siendo un punto a favor para la directiva deportiva en Universitario de Deportes. Porque logró encontrar en este entrenador, alguien que no rompió casi nada, y está haciendo lo que antes dejó Jorge Fossati. Quien ahora es el seleccionador nacional, y busca otros objetivos. Acá seguramente pasará la inteligencia del profesor actual en la “U”, cuidar lo que hizo bien antes El Nonno, potenciándolo de manera silenciosa ahora.

¿Qué dice Fabián Bustos sobre el presente de Universitario de Deportes?

El entrenador de Universitario de Deportes está contento por lo que consiguió el grupo ante el Poderoso del Altomayo en el Estadio Monumental “U” de Lima: “Había un equipo que quería ganarlo y otro que no ganáramos, obviamente a su manera. Estamos en un equipo grande y la obligación siempre es ganar, nos ha costado en algunos momentos, pero estos chicos han batido el récord de 32 partidos sin derrotas de local en el fútbol peruano”.

Para Fabián Bustos, un rival como Unión Comercio termina siendo mucho más complicado que el resto, porque a veces los cuadros que están descendidos, compiten casi sin miedos y chocan contra clubes grandes, con todo buscando la excelencia personal de algunos jugadores para la próxima temporada: “El partido no iba a ser fácil, el rival corrió muchísimo más que otros partidos que he visto, tiene buenos jugadores. Pero los superamos ampliamente, nos costó hacer el gol”.

Universitario de Deportes contra Unión Comercio. (Foto: IMAGO)-

Por último, el profesional argentino destacó que su equipo estuvo en competencia en todo momento. Siendo solución ante cualquier urgencia en el partido: “Destaco a mis jugadores porque nunca se bajonearon, siempre fueron adelante, lo resolvimos, era un momento que había que ganar y se ganó, en esta racha de partidos, hicimos los deberes y nos mantenemos donde queremos. Quedan cinco juegos, que hay buscar ganarlo y que la gente pueda disfrutarlos”.