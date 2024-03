La Fecha FIFA se sigue jugando en el universo del deporte rey, la Selección Peruana ya le ganó a Nicaragua y ahora va por República Dominicana. Esa idea se mantiene firme. Pero las cosas en Liga 1 se siguen desarrollando, y los próximos partidos a darse están teniendo algunas modificaciones que terminan siendo importantes en todo sentido. Universitario de Deportes es el protagonista de esta nota.

Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter adelantó información, algo para merengues y también chalacos: “Por la fecha 11, Sport Boys jugará de local ante Universitario y el club chalaco tiene decidido llevar el partido al estadio Nacional. ¿La fecha? Si Alianza Lima decide que su partido de local ante Grau vaya domingo 14 en el José Díaz, rosados y cremas jugarán el sábado 13”.

El periodista de PBO Campeonísimo y Diario Líbero expone las razones del cuadro rosado para chocar en el Coloso de José Díaz contra Universitario de Deportes: “Hoy la administración de Boys definirá todo. Para el club es clave llevar el partido al Nacional porque en recaudación dará cerca de cinco veces más y debido a las deudas que aún mantiene el club era algo ya programado”.

Los partidos de Universitario y Sport Boys desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate más aquí!

Por parte del conjunto del puerto, hubo antes una gestión para poder estar como local en el estadio donde juega la Selección Peruana. Logísticamente en ese sentido están cubiertos y esperan confirmación: “Para agregar: Sport Boys decidió a inicios de año jugar de local en el Nacional ante Universitario y Alianza Lima. Estaba ya dentro de su planificación financiera para así poder cubrir las deudas que tiene el club en este 2024”.

¿Cómo se jugaría el Universitario vs. Sport Boys?

La gran novedad para ver en Liga 1, sería el ingreso de las dos facciones al Estadio Nacional. Ese tema todavía no se define del todo, pero es una posibilidad latente sin duda alguna: “¿Con doble hinchada? Boys va a pedir que así sea, pero de no concretarse será con hinchada local con camiseta y los hinchas de la U podrían ir pero sin usar su camiseta para evitar negativa de las autoridades”.

¿Cuándo se estaría jugando el Universitario vs. Sport Boys?

Tal como lo apuntamos, la idea del equipo rosado es que este partido considerado por muchos como clásico, tenga cita el próximo domingo 14 de abril. El horario seguramente sería el estelar de las (3:30 PM – HORA PERUANA). El Estadio Nacional de Lima si no pasa algo extraño, y a disfrutar de un enorme cotejo por Liga 1.

¿Cuál es el fixture de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024?

F1: Universitario vs. LDU | 2 de abril | 9:00 p.m.

F2: Junior vs. Universitario | 9 de abril | 9:00 p.m.

F3: Botafogo vs. Universitario | 24 de abril | 5:00 p.m.

F4: Universitario vs. Junior | 7 de mayo | 9:00 p.m.

F5: Universitario vs. Botafogo | 16 de mayo | 9:00 p.m.

F6: LDU vs. Universitario | 28 de mayo | 5:00 p.m.