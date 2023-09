En una edición especial del clásico peruano, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentarán en la final de vuelta del fútbol femenino en Perú, en un emocionante partido que ha capturado la atención de los aficionados. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Monumental el sábado 2 de septiembre.

En la final de ida, las blanquiazules lograron una victoria por 1 a 0, con un gol de Heidy Padilla, lo que significa que las Leonas necesitan una victoria obligatoria para coronarse campeonas nacionales en casa y frente a su apasionada afición.

Además de la emoción del enfrentamiento en sí, se ha registrado un hito histórico a nivel sudamericano. El cuadro merengue ha superado el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino a nivel de clubes en toda Sudamérica. Esta hazaña fue anunciada por el medio deportivo Son Datos No Opiniones, a través de su periodista Jesús Chirinos.

“HISTÓRICO. UNIVERSITARIO DE DEPORTES HA REGISTRADO EL RÉCORD DE ASISTENCIA EN UN PARTIDO DE FÚTBOL FEMENINO A NIVEL DE CLUBES DE TODA SUDAMÉRICA. UNA LOCURA. Universitario vs Alianza Lima (+42K), Corinthians vs Inter (+41K) y América de Cali vs Dep. Cali (+37K)”, comunicó el medio de comunicación en sus redes sociales.

En la publicación se destaca que el conjunto crema lidera la lista con 42 mil espectadores, seguido por Corinthians vs Inter con 41 mil, y en tercer lugar América de Cali vs Dep. Cali con 37 mil. Este récord histórico demuestra el crecimiento y la pasión por el fútbol femenino en la región y promete una final memorable entre Universitario y Alianza Lima.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 10 de septiembre a las 18:00 h (hora peruana) en el marco de la fecha 11 de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate ante Deportivo Municipal.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 11 partidos, y se ubica en la posición 2 con 6 partidos ganados, 4 empatados y 1 perdido y con 17 goles a favor y 7 goles en contra.