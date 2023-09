En la previa al enfrentamiento entre la Selección peruana de fútbol y Paraguay en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el exfutbolista guaraní, Jose Saturmino Cardozo, expresó su admiración por el estilo de juego de la Blanquirroja y tuvo palabras elogiosas para uno de sus referentes, Paolo Guerrero.

La expectativa se mantenía alta hasta el 1 de septiembre, cuando se reveló la lista completa de los jugadores convocados por Perú para este importante torneo. En ese contexto, Cardozo compartió sus impresiones en una entrevista con el diario Depor.

El exjugador Albirrojo destacó el dominio de la posesión de balón y el control del juego que caracterizan a la Bicolor. Aunque reconoció que la posesión no garantiza la victoria, mencionó que esto suele afectar negativamente a su país. El exfutbolista expresó su esperanza de que Paraguay tenga un buen desempeño y elogió a los jugadores que integran su selección.

“Siempre tienen la pelota, buen juego. Me encanta mucho cuando juega Perú, igual Colombia, tienen la posesión de la pelota, el control del juego, y a lo mejor eso no te garantiza que vas a ganar, pero a la selección paraguaya le afecta mucho, le molesta la posesión de la pelota. Esperemos que Paraguay pueda empezar bien, tiene jugadores”, indicó.

Además, el legendario goleador paraguayo también recordó haber sido compañero del actual entrenador de la Blanquirroja, Juan Reynoso, y elogió su elección como director técnico. Cardozo resaltó la importancia de Reynoso tanto como jugador como entrenador y expresó su apoyo a su proyecto.

“Tuve la suerte de jugar contra Juan, también fui su compañero, y era un jugador extraordinario, como también lo fue ‘Chemo’ del Solar, Perú siempre ha tenido buenos jugadores. Es una de las selecciones que mejor juega. Cuando clasificó Perú (Mundial de Rusia 2018) me gustó mucho, el fútbol peruano necesitaba mucho eso. Yo soy un poco nacionalista, y me encanta el proyecto que ha tenido Perú al designar a Juan, menos este primer partido, pero que sea protagonista en las Eliminatorias. Se lo ganó, como jugador también fue importante en Cruz Azul de la estructura del fútbol peruano. Ha demostrado que es un gran entrenador, y felicito a los que lo eligieron. Es una responsabilidad enorme, pero va a sentir más los colores de su país. Espero que tenga el apoyo de todos”, expresó.

Por último, en cuanto a la baja de Gianluca Lapadula en el inicio de las Eliminatorias, Cardozo consideró que Paolo Guerrero será un excelente reemplazo. Destacó la calidad y la jerarquía del capitán peruano, subrayando que la edad no es un factor determinante en el fútbol, especialmente cuando se trata de jugadores con la experiencia y el talento del Depredador.

“Siempre lo he seguido a Lapadula, igual que a Guerrero. Paolo es un jugador que tiene mucha calidad, el fútbol se juega a partir de la calidad. El fútbol no depende de la edad que podamos cumplir, lógicamente los años complican, pero para hacer gol no necesita de lo físico. Necesitas intuición, concretar lo que el equipo genera. Guerrero es un jugador de categoría, de mucha jerarquía, el rival lo respeta, todo eso pesa. No importa la edad. Seguro un chico irá madurando, y cometerá errores, como lo hicimos todos”, mencionó.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Perú?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver a la selección de Perú vs Paraguay?

El partido de la selección de Perú vs. Paraguay por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 5:30 p.m. este jueves, 7 de septiembre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.