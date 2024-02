¿Cuál es el problema de Universitario de Deportes internacional? Te lo contamos, es bastante sencillo y no es una falta de respeto. Haber pasado 10 años sin conocer el campeonato nacional, le obligó a batallar desde atrás. Junto a muchas adversidades, pocas veces encontró un éxito decente para la Copa Libertadores. Te lo explicamos nosotros con una base sustancial de Out of Context Libertadores.

La cuenta de humor y contenido sobre esta competencia en Twitter propuso: “Universitario de Perú en Copa Libertadores: 2024 – Clasificado. 2023 – No clasificó. 2022 – Fase 2. 2021 – Fase de Grupos. 2020 – Fase 2. 2019 – No clasificó. 2018 – Fase 1. 2017 – Fase 2. 2016 – No clasificó. 2015 – No clasificó. 2014 – Segunda Fase. 2013 – No clasificó. 2012 – No clasificó. 2011 – No clasificó. 2010 – Octavos de Final”.

Gracias a la aplicación de esta idea, donde claramente sobresalen los problemas generales de competencia para Universitario de Deportes. Utilizaremos esa reflexión para poder ver cómo la “U” desde su mejor año en Copa Libertadores después de tanto tiempo, al día de hoy, cuando vuelve como campeón, tendrá una misión difícil para cualquier equipo del fútbol peruano.

Allá por el 2010 todavía la “U” estaba con Juan Reynoso, jugando cosas importantes en Copa Libertadores, después pasó en temporadas sin mayores sobresaltos, porque no calificó a la competencia más significativa de Sudamérica. Hasta el 2014, donde llegó a fase de grupo, conocida como segunda fase, tras ser el campeón nacional del 2013 frente al Real Garcilaso en Huancayo.

Pasado ese punto a favor de Universitario de Deportes, tuvo un par de años sin llegar a ninguna etapa de Copa Libertadores, el 2017 y 2018 sí logró llegar a las fases, pero sin coger la zona de grupos que tanto importante. No fue hasta el 2021 donde sí jugó sus 6 partidos dentro de la competición fundamental de la región. Pero eso no les duró mucho, porque desde ahí, hasta el 2024 presente, no conocieron nuevamente grupos.

¿Qué tendrá que hacer esta temporada Universitario de Deportes?

Ya como campeón del fútbol peruano, será el principal representante este 2024, y está en la obligación de sumar puntos en principio. Eso dependerá también de los rivales que tengan los merengues. Universitario de Deportes en el año de su centenario no se puede permitir alguna humillación jugando esta competición. Es imposible exigirle algo más, por ahí una calificación a octavos de final.

¿Universitario de Deportes es un equipo copero?

Junto a Sporting Cristal, a lo largo de su existencia, son los dos equipos que han logrado llegar a una final de Copa Libertadores de América. Universitario de Deportes lo consiguió el 17 de mayo de 1972 en el Estadio Nacional en el Perú, en donde Universitario de Deportes empataría 0 a 0 con Independiente. Cayendo en la vuelta por 2 a 1 ante El Rojo de Avellaneda que logró su tercera corona.