Barcelona lo vendió por 80 millones, debía ser el nuevo Xavi de Messi y ahora puede llegar al Santos con Neymar

La revolución creada por Santos de Brasil alrededor de la figura de Neymar no va a detenerse justamente ahí. El club paulista busca más incorporaciones de cara a su regreso al Brasileirao y pone sus ojos en otro ex jugador del Barcelona durante la era Lionel Andrés Messi. El conjunto culé le vendió en su día por montos cercanos a los 80 millones de euros tras no haberle podido consagrar como el nuevo Xavi Hernández. Un acuerdo de préstamo por 6 meses apunta a ser las que viable.

“Entiendo que Santos está en conversaciones avanzadas para fichar a Arthur Melo a préstamo desde la Juventus. El acuerdo por el ex centrocampista del Liverpool también incluiría una cláusula de opción de compra. Arthur, abierto a fichar por el Santos si llega Neymar”, confirmada por medio de sus redes sociales Fabrizio Romano alrededor de la última operación realizada por el Peixe. La Vecchia Signora necesita liberar margen salarial y no pondría demasiadas trabas a su marcha territorio brasileño.

Muchos recordarán su paso por Barcelona e igualmente los casi 31 millones de euros que el conjunto culé pagó en el 2018 a Gremio por la figura de Arthur Melo. Tras ganar la Copa Libertadores de la mano del equipo de Porto Alegre, arribó a un FCB donde se buscaban herederos de Xavi Hernández y donde tras solo 24 meses en el primer equipo, Juventus llegaba a la carga por sus servicios en una operación extrañamente valorada en 80 millones de euros. La justicia italiana y la UEFA investigaron un traspaso que terminó de destapar una de las mayores polémicas en la historia del equipo de Piamonte.

Hablar del Escándalo de Plusvalías en Italia supone señalar a Juventus y la Junta directiva comandada por la familia Agnelli. Hablamos de una serie de operaciones financieras donde se inflaban el precio de los futbolistas en cuanto a ventas y compras se refiere para contar con un mayor margen salarial en el conjunto de Piamonte. El mítico conglomerado que hasta entonces era dueño que el gigante transalpino tuvo que irse gracias a la desvelación de dichos elementos en una serie de interacciones económicas donde incluso medios de la talla de la Gazzetta dello Sport aseguraron que pudo haber pagos en B Cristiano Ronaldo durante sus tiempos en la Serie A.

Arthur llegó a quitarle a Messi, y con Neymar, la final de la Copa América del 2019: GETTY

Desde entonces Arthur Melo ha buscado su sitio sin suerte en el fútbol europeo. Tras dos años en Juventus llegó la hora de poner rumbo a un Liverpool donde apenas pudo disputar 90 minutos de manera oficial. Todo ello antes de que a lo largo de los últimos 12 meses pasase por una Fiorentina donde recuperó algo más de regularidad. 48 partidos, dos goles y tres asistencias por el equipo de la Toscana le permitieron regresar Vecchia Signora donde Thiago Motta no lo tendrá en cuenta y donde muchos sueñan ahora con verle junto a Neymar en Brasil.

¿Hasta cuándo firmará Neymar en Santos?

Pese a rescindir su contrato por Arabia Saudita, se espera que en él únicamente retorne a la que fue su casa por un periodo cercano a los 6 meses. A sus 32 años, diversos medios especulan con que un regreso al Brasileirao pasa únicamente por ganar un estado de forma óptima en cuanto a regularidad se refiere. Todo ello incluso antes de que Ney pueda regresar al fútbol europeo de cara a la preparación del Mundial del 2026. Dicha ecuación descartaría por supuesto verle jugar una Copa Libertadores más.

Los números de Arthur

A sus 28 años el volante nacido en Goiás espera por novedades de este Sao Paulo. A lo largo de su carrera y en todos los destinos nombrados, disputó un total de 254 encuentros que van de la mano de 13 goles y 14 asistencias desde que debutase allá por la campaña 2015 en Gremio. Si hablamos de su palmarés, aparecen 3 títulos con Gremio, Supercopas tanto en Juventus como Barcelona, un título de LaLiga con el conjunto culé, una Copa Italia y finalmente la Copa América ganada con la selección de Brasil en territorio Verdeamarelha allá por el verano del 2019.

