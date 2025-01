Real Madrid piensa en Nico Paz para cubrir la salida de Modric: esto debe pagarle al Como para recuperarlo

Nico Paz y Real Madrid seguirán ligados a corto, mediano y largo plazo. Es la información que llega desde España tras conocerse el interés del Como de Cesc Fábregas de quedarse con el volante de la Selección Argentina. Hay un plan de fondo donde Luka Modric tiene su rol y donde igualmente existen precedentes para entender las formas como claves de la salida del tinerfeño del Santiago Bernabéu a pesar de sus positivas prestaciones con Carlo Ancelotti. Verano 2025 o 2026 parece ser el momento del retorno.

Como fichó al zurdo por una suma cercana a los 6 millones de euros a lo largo del pasado verano y para quedarse con el 50% de sus derechos federativos. Sky Sports en Italia asegura a lo largo de las últimas horas que el deseo de incorporar de manera absoluta a Nico Paz se encuentra más que vigente y que se pretende pagar al Real Madrid montos alrededor de los 20 millones para eliminar cualquier tipo de cláusula de recompra. La respuesta en cuanto a informaciones se refiere pasa por entender como MARCA indica que la Casa Blanca ni mucho menos aceptará este tipo de propuestas y que cuenta con que el argentino más pronto que tarde pueda tener su lugar en el Santiago Bernabéu.

El contexto de la postura del Real Madrid no puede entenderse sin la marcha de Toni Kroos o el final del ciclo de Luka Modric. La salida del alemán dejó un vacío en cuanto a la construcción de juego se refiere y que todavía no termina de recuperar al 100%. En cuanto al croata, sus casi 40 años de edad y un contrato que culmina el 30 de junio del 2025 invitan al final de una relación presente en la capital española desde el verano del 2012. Se necesitan armadores y es ahí donde Nico Paz no deja de ganar enteros.

No nos olvidemos que el Real Madrid tiene hasta tres diferentes opciones de recompra alrededor del volante de la Selección Argentina. Para el próximo verano la Casa Blanca solamente tendría que pagar 9 millones de euros si es que quiere recuperarle sin tener que negociar con Como de Italia. La suma se eleva hasta los 10 en el verano del 2026 y finalmente a 11 para el 2027. No es ni mucho menos la primera vez si la entidad plantea este tipo de operaciones para futuros titulares de su plantilla.

Nico Paz sigue en la retina del Real Madrid a largo plazo: GETTY

Los principales ejemplos a tener en cuenta en este sentido pasan por Carlos Henrique Casemiro o Dani Carvajal. El lateral derecho marchó a Leverkusen en el verano del 2012 para finalmente volver 12 meses después a un Real Madrid que con Carlo Ancelotti solamente tendría que hacer uso de las opciones de recompra para quedarse con sus servicios. Si hablamos del centrocampista brasileño, todo fue más que similar cuando la Casa Blanca activó las cláusulas liberatorios de su contrato en Porto por el 30 de junio del 2015. El resto es historia como dicen por ahí y ambos nombres han sumado un total de hasta 5 UEFA Champions League juntos por España.

Los números de Nico Paz

Ya hubo debut con la Selección Argentina de mayores, así como un desarrollo en clubes que se ve en cada jornada. 82 partidos, 19 goles, 12 asistencias y tres títulos con Real Madrid, el resumen de una carrera que ahora mismo sigue estando monitoreada por el Santiago Bernabéu. La casa blanca no se olvida de Nico Paz.

“Nico Paz no tiene techo”

“Un futbolista con ese talento tiene todavía que alcanzar su máximo esplendor. Es joven, pero ha mostrado sus capacidades como potencial. No le pongo techo, pero conociéndolo a él y su familia, sabiendo la educación como concentración que tienen, creo que está en el camino correcto y le auguro una gran carrera en su club, así como por la Selección Argentina”, definía a BOLAVIP Juan José ‘Sesé’ Rivero como director de la cantera del Tenerife donde Nico Paz dio sus primeros pasos antes de llegar a Real Madrid. Poco a poco todas las apuestas alrededor del argentino se cumplen por todo lo alto.

