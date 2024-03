El fútbol peruano estará al rojo vivo, porque Alianza Lima y Sporting Cristal no cumplieron con lo que debían hacer. Tanto rimenses como blanquiazules perdieron hoy 13 de marzo, dejando líder absoluto a Universitario de Deportes en lo que está siendo una jornada impresionante. Las realidades terminan siendo, todas favorables para el equipo de Fabián Bustos.

Recordemos que Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia a Cusco FC, gracias al tanto anotado por Alex Valera. Esos tres puntos fueron cuestionados por la forma en cómo jugó el actual campeón del fútbol peruano, y hasta ahí. Después vimos a Alianza Lima por la tarde, como terminó cayendo contra Cienciano en el Cusco por (2-1), en un partido repleto de polémicas.

Y como broche de oro, seguramente interesante por donde se le vea, está Sporting Cristal, que recientemente terminó derrotado ante FBC Melgar. Los dirigidos por FBC Melgar esta noche no lograron hacerse fuerte, quedando un punto detrás de Universitario de Deportes en lo que es la pelea absoluta por levantar el trofeo del Torneo Apertura 2024. Veremos cómo avanza este asunto.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024?

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Puntos 1 Universitario 8 6 2 0 13 2 11 20 2 Sporting Cristal 8 5 2 1 23 9 14 19 3 Cienciano 8 4 4 0 14 10 4 16 4 Sport Huancayo 7 4 1 2 12 5 7 14 5 Melgar 8 4 1 3 12 11 1 13 6 Alianza Lima 8 4 0 4 14 10 4 12 7 Comerciantes Unidos 7 3 2 2 12 13 -1 11 8 Cusco FC 8 3 2 3 9 12 -3 11 9 Sport Boys 7 3 0 4 10 9 1 9 10 Los Chankas 7 3 0 4 11 12 -1 9 11 UTC 7 2 2 3 8 8 0 8 12 ADT 7 2 2 3 12 14 -2 8 13 Atlético Grau 7 1 4 2 7 8 -1 7 14 Alianza Atlético 7 2 1 4 6 10 -4 7 15 Unión Comercio 7 1 2 4 9 12 -3 5 16 César Vallejo 7 1 2 4 7 15 -8 5 17 Carlos A. Mannucci 7 1 2 4 7 20 -13 5 18 Deportivo Garcilaso 7 1 1 5 4 11 -7 4

Los partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2024:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 12/03 FINAL Universitario 1-0 Cusco FC Monumental de Ate GOLPERU 13/02 FINAL Cienciano 2-1 Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 13/03 FINAL Sporting Cristal 1-2 Melgar Nacional L1 MAX 14/03 1:30 p.m. Alianza Atlético vs. César Vallejo Campeones del 36 L1 MAX 14/03 3:45 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 14/03 7:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys Mansiche GOLPERU 15/03 1:15 p.m. Unión Comercio vs. Deportivo Garcilaso Carlos Vidaurre García L1 MAX 15/03 3:30 p.m. Los Chankas vs. Atlético Grau Los Chankas L1 MAX 16/03 3:00 p.m. ADT vs. UTC Unión Tarma L1 MAX

¿Qué partidos se jugarán en la fecha 9 del Torneo Apertura 2024?

Jueves 28 de marzo:

3.00 p. m. | Garcilaso vs. Comerciantes Unidos – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

8.00 p. m. | Alianza Lima vs. Los Chankas – Estadio Nacional.

Viernes 29 de marzo:

7.00 p. m. | Cusco FC vs. Unión Comercio – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sábado 30 de marzo:

2.15 p. m. | Atlético Grau vs. Mannucci – Estadio Campeones del 36.

4.45 p. m. | FBC Melgar vs. Cienciano – Estadio Monumental de la UNSA.

8.00 p. m. | César Vallejo vs. Universitario – Estadio Mansiche.

Domingo 31 de marzo:

1.00 p. m. | Sport Huancayo vs. ADT – Estadio Huancayo.

3.00 p. m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau.

3.30 p. m. | UTC vs. Sporting Cristal – Estadio Germán Contreras Jara.

¿Cuáles son los goleadores del fútbol peruano?

Jugador Equipo Goles Martín Cauteruccio Sporting Cristal 13 Carlos Garcés Cienciano 8 Bernardo Cuesta FBC Melgar 6