Hernán Barcos se fue del partido, perdió todo tipo de control, siendo el capitán de Alianza Lima. Corría el primer tiempo del cotejo contra Cienciano en el Cusco, y realizó una jugada que no se puede entender. A sus 40 años agredió con el codo a Paolo Fuentes, defensa del Papá de América. Siendo castigado con tarjeta roja de manera casi inmediata, tras una revisión en el VAR.

Alianza Lima para ese momento ya estaba perdiendo el cotejo contra Cienciano, siendo claramente perjudicado por el trámite del minuto a minuto. Hernán Barcos estaba viendo la oportunidad de aportar desde el punto ofensivo, lastimosamente reaccionó de la peor manera ante la presión del rival. El Pirata, esta vez fue duro, castigó al defensa contrario con agresión.

La tarjeta roja rompe toda la planificación del entrenador Alejandro Restrepo, quien se mostró devastado por todo esto. Hernán Barcos no solo se equivocó al agredir a un rival como Paolo Fuentes, sino también tuvo momentos de furia donde tuvo que ser sacado por la policía, parte del comando técnico de Alianza Lima y demás. Volviéndose tendencia en los hinchas de Alianza Lima.

“No jod.., Barcos tienen tantos años de experiencia para que haga eso por más que no lo haya tocado está haciendo el ademán y obvio que el hdpt del rival y se va a tirar”. “Que Barcos se haga expulsar de manera coj… también tiene que ver con que tienes en frente a un DT que no te transmite ni mie… y no sabe manejar un puto camerino”. Se puede leer en las redes sociales.

Agresión de Hernán Barcos a Paolo Fuentes:

¿Hinchas en contra de Hernán Barcos?

Los hinchas de Alianza Lima no le perdonan su accionar por hacerse expulsar tras un momento complicado. Hernán Barcos es viral ahora mismo por su incorrecto accionar contra Paolo Fuentes con el VAR revisando todo: “La expulsión de barcos es síntoma inequívoco de la enfermedad llamada Restrepo. Tiene que regresar a Colombia en el primer avión de Avianca mañana”.

¿Cuántas fechas le darán a Hernán Barcos?

Esta expulsión por agresión seguramente le dará más de dos fechas de suspensión al futbolista argentino. Hernán Barcos también tuvo palabras fuertes contra el juez principal, y eso al final, cuando se conozca el informe, habrán detalles de su sanción. Es imposible en este momento asegurar algo al respecto.

¿Alianza Lima podrá reemplazar a Hernán Barcos?

Eso dependerá de lo que pueda decidir el profesor Alejandro Restrepo o quien esté a cargo después de este partido contra Cienciano del Cusco. Alianza Lima tiene variantes para el puesto de Hernán Barcos, es una posición bastante concurrida en conjuntos grandes como lo es el equipo del pueblo.