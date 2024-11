Universitario llegó a un inesperado acuerdo con Sebastián Britos

Universitario se coronó campeón de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú. Logrando también el bicampeonato, todo ocurrió en su centenario y ahora el cuadro crema, mientras disfruta de los éxitos, también piensa en la temporada 2025, donde buscará el tricampeonato y avanzar a octavos de la Copa Libertadores. En ese sentido, se conoció el inesperado acuerdo al que llegó el cuadro crema con el portero Sebastián Britos.

Conscientes que llegó a Universitario para darle un salto de calidad a su portería, el cuadro crema contrató a Sebastián Britos por una sola temporada. Terminando su vínculo en diciembre del 2024, recientemente se conoció que el plantel merengue llegó a un nuevo acuerdo con el guardameta.

Así pues, a través del periodista Tavo Serpa, el hombre de prensa difundió que Universitario y Sebastián Britos continuarán juntos por lo menos una temporada más. Sucede que el portero tenía una cláusula de renovación si es que salía campeón, situación que finalmente terminó sucediendo.

¿Britos seguirá en Universitario?

Britos tapando para Universitario. (Foto: X Tavo Serpa)

Hay que mencionar que Sebastián Britos, luego de haber obtenido el título con Universitario, habló sobre su posible continuidad: “Es un club importante para mí, el más grande en el que he jugado. Me han abierto las puertas de una manera que no me esperaba. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Sebastián Britos fue uno de los mejores porteros de la Liga 1 de Perú. Atajando en 27 partidos, sumó un total de 2430 minutos donde realizó 59 paradas, 17 porterías a cero y solo tuvo dos amarillas.

¿Cuánto vale Sebastián Britos?

Sebastián Britos vale 100 mil euros según Transfermarkt. Fichado por Universitario el 1 de enero del 2024, el arquero llegó proveniente de Liverpool FC de Uruguay y fichó por el cuadro hasta diciembre del 2024.

¿Cuántos títulos tiene Sebastián Britos?

Sebastián Britos tiene dos títulos: campeón en Uruguay con Liverpool FC en la temporada 2023 y campeón en Perú con Universitario en la temporada 2024. Además, tiene la condecoración de haber sido elegido el guardameta del año en la temporada 2022/2023.

