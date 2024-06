La oportunidad de cerrar temporada y consolidarse como capitán de Alianza Lima, no se dará en este momento. Se va después de casi no jugar.

Uno de los capitanes se marcha de Alianza Lima y no estaría dejando absolutamente nada de dinero

Cuando el barco empieza a tambalear, se deben quedar los jugadores con mayor nombre. Alianza Lima no empezó de la mejor manera su temporada, un jugador del extranjero llegó para hacerse jerarca, pero en este momento está prácticamente afuera del cuadro íntimo. Porque una oferta mejor para él, mucho más seductora, lo termina moviendo y dejaría su responsabilidad en el equipo del pueblo.

¿A qué equipo se irá Adrián Arregui?

Julián Capera expone la situación real del volante argentino que es uno de los principales capitanes en el equipo del pueblo: “Millonarios está muy cerca de llegar a un acuerdo salarial con el jugador. Millonarios está dispuesto a hacerle una propuesta al Alianza Lima para pagar la rescisión anticipada del contrato. Le quedan 6 meses de contrato”.

Y obviamente, la respuesta apareció casi de inmediato por la gente que hace contenido para el universo de Alianza Lima. Porque habría un error gigante si se prefiere a jugadores como Jesús Castillo, quien está con todo apalabrado para volver al fútbol peruano. Para poder suplir el vacío que estaría dejando si se va Adrián Arregui al Millonarios de Colombia.

El creador de contenido, Edu Sobrino, cargó contra la directiva blanquiazul al enterarse de esta situación, donde perdería Alianza Lima claramente: “Si se va Arregui (con contrato vigente hasta diciembre con el club y sin cláusula) es porque nuestra área deportiva no lo considera importante, lo que los calificaría como gente muy poco inteligente (por no decir algo más fuerte)”.

Adrián Arregui marcando por Copa Libertadores 2024 en el Maracaná. (Foto: Getty).

¿Qué responsabilidad tiene Alianza Lima?

Siguiendo por esa línea, apuntó a la labor que hoy ejerce Bruno Marioni como gerente deportivo de la institución victoriana, que estaría dejando mucho que desear: “Por dejar ir a un extranjero sin poder reemplazarlo y que además es líder dentro de un plantel nuevo, o es porque el futbolista (sabiendo que tiene contrato) quiere irse y está peleando porque para le den una salida”.

Entonces, todo hace indicar que no gustó mucho la novedad que viene desde Colombia. Adrián Arregui se puede ir, y esa es una noticia bastante mala dentro del ambiente deportivo: “Lo que dejaría al argentino como un futbolista poco comprometido con el proyecto y medio vende humo por todo lo que en teoría transmitía para afuera. Dudo que Millonarios le ofrezca un monto muy superior al que gana en Alianza”.

¿Alianza Lima pierde a un gran jugador?

Dejando en claro que si se marcha el ex volante de Temperley en su país, sería una baja considerable en todos los sentidos para Alianza Lima. Sentidas palabras las que utiliza para poder cerrar su concepto: “Si se da la salida de Arregui, nos jugaríamos en contra previo al Clausura; quiero creer, por lo que transmiten Marioni y Arregui para afuera, que esto no se dará”.