Alianza Lima solo debe estar enfocado en lo que será mejorar el ambiente interno, cambiar las piezas correctas para que el equipo de Alejandro Restrepo funcione mejor. Tienen el Torneo Clausura 2024 por delante, para poder ganarlo deben tocar las teclas correctas. Una de ellas será siempre una opción de refuerzo, llevarse jugadores de nacionalidad peruana. Algunos del torneo local, otros que están en el extranjero como recientemente lo hicieron con Jeriel de Santis, pero que al día de hoy no generó absolutamente nada bueno.

¿Quién es el nuevo refuerzo de Alianza Lima?

Esta es la historia que la contará el Diario Depor en su reciente entrega, donde se puede conocer quién es el flamante refuerzo por presentar próximamente: “Siempre con el visto bueno de Alejandro Restrepo, quien utiliza el sistema 3-5-2, la gerencia deportiva del club íntimo, tiene en agenda la llegada de Jared Ulloa, quien se desempeña como extremo derecho. El delantero peruano de 22 años tuvo un paso por el fútbol de Canadá”.

José Varela expone de dónde llega el jugador en mención: “Jared Ulloa, natural de Piura, estuvo en el Valour FC en dos ocasiones. La primera fue en 2021 y llegó cedido a préstamo de Sporting Cristal (posteriormente, llegó a Cusco FC y logró el ascenso). Su segunda etapa en Canadá se dio en el 2023 y el 8 de septiembre de aquel año marcó su primer tanto: fue contra el York United FC. Asimismo, el futbolista firmó por Unión Huaral este año, pero quedó libre tras el problema de licencia que hubo con el club en la Liga 2”.

Hoy por hoy, podemos decir que está haciendo las cosas bien en las bases menores, y dependerá al ciento por ciento de lo que decida el profesor Alejandro Restrepo. Si lo quiere llevar de a pocos, o bastante rápido: “En la actualidad, el atacante entrena -desde hace un mes- con la reserva y este miércoles, de no mediar inconveniente, firmará contrato con la institución. El plan es que juegue en la reserva y que luego se sume al primer equipo”.

Jared Ulloa jugando en Canadá. (Foto: Twitter).

Las características, las expone el periodista deportivo del medio de comunicación en su artículo: ““Es un jugador joven, que aún tiene un buen margen para progresar. Es dinámico, engañoso, puede amenazar con el balón, pero también ataca rápido el espacio. Necesita crecer en el último tercio, pero cuando se separa, meterá una pelota e intentará crear algo”, aseguró Philip Dos Santos, su ex técnico en Valour FC”.

¿Por quién estará llegando al primer equipo de Alianza Lima?

Hace algunos días, mencionamos el presente de Gabriel Costa bajo la información de Fernanda Huayapa, quien no está más en el equipo del pueblo: “Gabriel Costa no continuará en Alianza Lima en el Torneo Clausura. El futbolista ya se despidió del resto de sus compañeros y está en negociación con un nuevo club”. Se habla del extranjero, aunque también existen algunos del plano local, interesados en su juego.

¿Cuál es el fixture completo de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024?

Fecha 1: Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 2: Alianza Lima vs. Alianza Atlético (local)

Fecha 3: Universitario de Deportes vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 4: Alianza Lima vs. Unión Comercio (local)

Fecha 5: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 6: Alianza Lima vs. ADT (local)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 8: Alianza Lima vs. Alianza Lima (local)

Fecha 9: Los Chankas vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 10: Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci (local)

Fecha 11: Atlético Grau vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 12: Sport Boys vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 13: Alianza Lima vs. FBC Melgar (local)

Fecha 14: UTC vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (local)

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (visita)

Fecha 17: Alianza Lima vs. Cusco FC (local)