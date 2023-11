La Selección Peruana no pasó del empate contra la Venezolana, gritó su primer gol gracias a Yoshimar Yotún. Pero no alcanzó para poder conseguir los tres puntos en el Estadio Nacional de Lima. Un fracaso más en el proyecto de Juan Máximo Reynoso Guzmán, quien seguramente ahora está más cuestionado que nunca. La Vinotinto terminó muy bien el partido.

Pedro Gallese (7): Una vez más, es el menos culpable desde su puesto. No tiene responsabilidad en el gol, y le dio tranquilidad siempre en la portería.

Aldo Corzo (6): De los puntos más altos en defensa, porque se peleó con Jefferson Soteldo en esa banda. En defensa cumplió, pero nunca fue opción en ofensiva.

Renato Tapia (6): Jugó bien, pero estuvo lento en algunas coberturas. Lamentablemente, aparece en la fotografía del gol de Venezuela. Partido correcto.

Alexander Callens (6): Le dio seguridad a la zona defensiva en su perfil, por izquierda imprimió seguridad cuando el rival apretaba. Partido aprobado con poco.

Marcos López (3): El más criticado seguramente porque llegó por ahí el servicio para el gol de Venezuela. Lateral izquierdo positivo en ofensiva, pero displicente en la marca.

Pedro Aquino (6): Se comió el mediocampo, corrió bien, metió cuando pudo, pero no alcanzó con eso lastimosamente.

Yoshimar Yotún (7): Marcó el gol, intentó jugar al fútbol, pero lastimosamente se le acabó la gasolina en un momento del partido. Ahí casi desapareció el juego de Perú.

Piero Quispe (6): Mientras tuvo opciones de poder jugar, intentó, creó, y se mostró. Lastimosamente, se fue cambiado para el ingreso de los compañeros suplentes.

Joao Grimaldo (6): Picante, positivo en ofensiva. Fue el asistente para el gol de Yoshimar Yotún, pero se quedó hasta ahí en su banda. Prometió más de lo que se imaginaba.

Bryan Reyna (5): Los primeros minutos fueron buenos con y sin la pelota. Pero ya demostró por qué no jugó en Alianza Lima al cierre de la temporada 2023. Sumamente bajo.

Gianluca Lapadula (5): Fiel a su estilo, luchó en lo que pudo, corrió todo lo posible. Pero no le alcanzó en ningún momento. Casi la pelota no le llegó, por eso no pesó en ofensiva.

INGRESARON:

Paolo Guerrero (5): No trascendió jamás, entró más a pelear que buscar opciones en ofensiva.

Wilder Cartagena (5): Ingresó y casi no se notó su presencia. No terminó siendo la solución para el mediocampo.

Franco Zanelatto (3): Estuvo en cancha, pero no pesó para nada. Errático en todos los sentidos.

André Carrillo (2): Ahora entendemos por qué no juega de titular con Perú. Lejos de su nivel, a kilómetros en todo sentido.

Edison Flores (-): Poco tiempo para calificar su labor en cancha.