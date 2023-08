Universitario de Deportes viene celebrando 99 años de vida institucional. En la previa de toda la fiesta, ayer, 06 de agosto, derrotaron en calidad de visita a FBC Melgar por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Justamente el autor del único tanto del partido, Alex Valera, habló sobre la sequía de goles que tenía antes del duelo contra el cuadro dominó. Donde dejó en claro que es necesario anotar.

“Me saqué muchas cosas de encima. Es necesario anotar. Antes no anoté, pero ayudé al equipo. Me voy feliz. Son 3 puntos de oro. El profe Fossati siempre me habla, aconseja para bien, me pide tranquilidad”, comentó para el canal deportivo, Liga 1 Max.

Por último, los merengues, muy aparte de celebrar sus 99 años de vida institucional, han lanzado su indumentaria especial. Además, realizaron un evento de gala para festejar este importante hito.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día domingo 12 de agosto a las 19:00 hrs. (hora peruana) en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate contra Binacional.

Así marcha Universitario de Deportes en la tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2023

Universitario de Deportes ha disputado 7 partidos, y se ubica en la posición 1 con 5 partidos ganados, y 2 empatados, con 13 goles a favor y 2 gol en contra.