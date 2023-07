La Selección peruana de fútbol recibió una de las peores noticias durante la semana, es que Gianluca Lapadula salió lesionado en la pretemporada que tenía con el Cagliari.

A raíz de eso, muchos se comenzaron a preguntar sobre quién será el reemplazo del ítalo peruano para los partidos contra Paraguay y Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Los nombres de Paolo Guerrero, Alex Valera y Raúl Ruidíaz no dejan de sonar como alternativas, pero un nombre más se suma a esta. Se trata del atacante del FBC Melgar, Bernardo Cuesta; que lamentablemente no podrá ser convocado hasta el 2026.

“Bernardo Cuesta no es ELEGIBLE. Según me comenta Víctor Zaferson, el reglamento cambió, ya no son 5 años seguidos para serlo, hay un límite para estar fuera, pero él los excedió al estar un año en dos países, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

“Entiendo que el límite es menor a ello. Recién en el 2026 es elegible. Dentro de los 5 años que debes cumplir para ser elegible, hay un tiempo límite de permanencia fuera del país. La salida de Cuesta que fue de un año, excede ese plazo. Entiendo que el plazo debe ser menor de un año. Esto es interpretación”, añadió el hombre de prensa.

Por último, al delantero nacionalizado peruano se le consultó sobre su posibilidad de vestir los colores de la blanquirroja, a lo que sorprendió con su respuesta.

“Mi objetivo es hacer las cosas bien en FBC Melgar, eso después traerá si es que me toca o no, pero lo principal es hacer las cosas bien acá. Cada persona tiene sus sentimientos, algunos tratan de demostrarlo dentro del campo de juego y yo lo hago con Melgar. Después lo que vendrá, si viene (convocatoria) bien y si no hay que seguir trabajando para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Es un sueño, pero como te dije antes, si viene la convocatoria bienvenido sea, si no seguir apoyando a la selección”, comentó a la prensa.