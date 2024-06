Perú no tuvo un buen cotejo ante Paraguay el último viernes 7 de junio en el estadio Monumental. Igualando sin goles, el cuadro de Jorge Fossati fue superado ampliamente en los primeros minutos del duelo, luego buscó levantarse, pero terminó empatando y sin realizar ningún remate al arco.

Si bien Jorge Fossati hizo su lectura del partido en conferencia, el técnico dejó en claro quién fue el peor de Perú vs. Paraguay: “Tuvimos un juego muy vertical, apurados por llegar al área rival y no alternamos. Generamos cinco contragolpes en la primera parte, pero no estuvimos finos en la terminación de la jugada, pero lo que más corregimos en el intervalo, fue que no alternábamos”.

Teniendo a las estadísticas como respaldo, la página Sofascore brindó la puntuación del duelo entre Perú vs. Paraguay. Brindando una nota del 0 al 10, para la web los peores fueron los delanteros Gianluca Lapadula y José Rivera, ambos con 6.4 puntos.

Luego estuvieron Miguel Araujo con 6.6, Andy Polo y Wilder Cartagena con 6.8 y Renato Tapia con 6.9. Si bien al final son puntuaciones que terminan siendo aprobadas, también se colocan como las más bajas del duelo entre Perú vs. Paraguay.

Perú vs. Paraguay: estadísticas del partido.

Entendiendo que definir al peor también puede ser subjetivo, para los lectores del canal de Whatsapp de Bolavip la respuesta va en la misma línea que Sofascore. Así pues, los apasionados del fútbol votaron por Andy Polo y Miguel Araujo, ambos con más de 2 mil votos.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú volverá a jugar este viernes 14 de junio en Estados Unidos. Chocando ante El Salvador en Pensilvania, el cotejo será el último partido previo a la Copa América 2024.

¿Cómo quedó Perú vs. Paraguay?

Perú vs. Paraguay empataron sin goles en el estadio Monumental de Lima. Chocando el viernes 7 de junio, el cotejo culminó en un triste duelo del cuadro de Jorge Fossati.