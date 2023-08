Universitario de Deportes tiene que pensar de una vez por todas en lo que será el siguiente año. Ahora nada más estará cumpliendo 99 años, y la temporada que viene estará en su amado centenario. Los Cremas ahí están obligados a romper el mercado.

La idea es que los mejores jugadores estén para ese momento, y uno de los llamados a quedarse por pedido del hincha es Williams Riveros. El defensa central paraguayo se metió en el corazón de sus seguidores, por todo lo que entrega en la cancha.

Pero él lo maneja con calma, y en la última nota para RPP Noticias, lo confirmó. Todavía desconoce su futuro inmediato: “Desde que llegué, todos se han portado muy bien conmigo. Si los chicos me preguntan cosas, les aconsejo. Estoy contento en Universitario. Me recibieron bien. Ojalá que pueda seguir continuando. No hablé nada con nadie, pero veremos qué pasa”.

También explicó su posición sobre el presente de Piero Quispe. El jugador joven, considerado como la joya gigante de la “U”: “Por el bien de ellos que vaya todo el equipo si es posible a la selección. Piero Quispe tiene nivel para hacerlo, ojalá se le dé y si no seguirá trabajando”.

De la misma manera, Jerarquía supo analizar el duelo contra Melgar: “Va a ser un partido muy difícil, tenemos que estar muy atentos en todas las líneas y a partir de ahí trabajarlo. No desesperarnos y tratar de encontrar el gol, y ahí atrás trabajar como lo venimos haciendo, darle la tranquilidad a los de adelante y partir de eso”.

Finalmente, dejó un mensaje para Bernardo Cuesta, quien en la altura de Arequipa, es muy temible: “Sabemos que es un delantero bueno, a partir de hoy empezamos a trabajarlo. Hay que estar atentos y no darle espacio a nada porque sabemos que es bravo”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Universitario de Deportes?

Mediante comunicado oficial, Universitario de Deportes dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Ticketmaster (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio Monumental “U”).

¿Quién es el entrenador de Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes actualmente está bajo el mando de Jorge Fossati, entrenador uruguayo que firmó contrato por toda la temporada 2023 con los cremas. Viene de ser entrenador en su país en equipos como Peñarol, Liga de Quito, Internacional, Danubio, Selección de Uruguay, y Selección de Catar, además de tener experiencias en el fútbol como portero profesional.