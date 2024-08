Universitario de Deportes es parte de su pasado inmediato, pero eso no significa que no le preguntarán por eso. Christofer Gonzáles contestó.

Siempre es un buen momento de decir tu lado de la historia, después de tantas críticas en tu contra. Sporting Cristal acogió a Christofer Gonzáles después de su paso breve, poco valioso y hasta incómodo por Universitario de Deportes. Ahí Canchita no se pudo desarrollar como tal, por eso, tuvo que pedir su salida a la directiva principal de los merengues, para después estar donde él quiera. Asumiendo el reto de comandar ahora los movimientos ofensivos del cuadro rimense.

¿Qué dijo Christofer Gonzáles sobre Universitario de Deportes?

Canchita jugó de titular ante Alianza Lima en el último partido de Liga 1, fuera de su bajo rendimiento. Le preguntaron por su pasado en Universitario de Deportes, contestando de esta manera: “Hoy en día estoy en Cristal, donde siempre he querido estar. Agradecido también con Universitario por la oportunidad que me dio de salir de Arabia. Pero bueno, todo quedó ahí nada más. Hoy en día me debo a mi club, me debo a Sporting Cristal, estoy muy contento, muy feliz de haber vuelto acá, donde siempre he querido regresar”.

Sumamente curioso porque hasta este momento no había tenido momento de poder tocar el tema, demostrando estar comprometido con Sporting Cristal al ciento por ciento. Buscando ahora su regularidad en lo absoluto: “Lo he manifestado antes de que me vaya, antes de que me tocó irme a Arabia. Bueno, por circunstancias no se dio esa posibilidad, pero hoy en día estoy acá, estoy disfrutando y me siento bien, me siento feliz”.

Ahora, como referente del equipo dirigido por Guillermo Farré, expresó que se siente completo y que poco a poco irán viendo su mejoría en la cancha. Christofer Gonzáles hoy vive una realidad distinta al pasado en Universitario de Deportes, en su nueva casa: Sporting Cristal. Donde es completamente feliz según su perspectiva: “Sin duda que sí. Nosotros vamos paso a paso por nuestros objetivos como equipo y bueno, agradecerles por este tiempo”.

Cerrando su rueda de prensa, con la promesa de volver a ser el jugador determinante que se fue a Arabia Saudita hace algunas temporadas atrás. Sabe que está en deuda con los hinchas bajopontinos: “Físicamente, ya me siento bien que es lo que buscaba en todos estos meses. Estoy disfrutando en este club con la identidad que tiene para jugar al fútbol. Estoy feliz y convencido de que con Cristal vamos a cumplir nuestros objetivos”. Lo vimos todos jugar por la señal de (Disney+).

Christofer Gonzáles previo al partido. (Foto: Sporting Cristal).

¿Hasta cuándo tiene contrato Christofer Gonzáles con Sporting Cristal?

Christofer Gonzáles firmó su vínculo hasta el mes de diciembre de la temporada 2026 por Sporting Cristal. Viviendo su segunda etapa en tienda celeste, el volante llega tras pagar su salida de Universitario y jugará en el Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú. Canchita es uno de los refuerzos más llamativos dentro del mercado local, y obviamente, todo esto pasa mientras la “U” vive su centenario institucional, entregándole más color al asunto.

¿Cuánto gana Christofer Gonzáles en este momento?

Christofer Gonzáles gana 25 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, aproximadamente, según pudo enterarse la prensa local por sus fuentes más cercanas. Llegando en agosto del 2024, fue fichado hasta diciembre del 2026 y si cumple todo su contrato se llevará 725 mil dólares. Entonces, es uno de los mejores pagos en el campeonato local, tras su paso por Arabia Saudita y también la Selección Peruana de Fútbol en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca.