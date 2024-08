El futuro se puede ir motivando desde el presente, es una forma de trabajar y hacer las cosas de forma correcta dicen en el fútbol profesional. Jorge Fossati no pierde tiempo y estará llamando más seguido a uno de los jugadores más jóvenes, con un techo inalcanzable todavía. Se trata de un portero, que seguramente será uno de los más fijos mientras él sea el seleccionador nacional. Para hacerle sombra a Pedro Gallese en los cotejos ante Colombia de local y Ecuador como visitante.

¿Quién es el jugador tapadito para la Selección Peruana?

Diego Romero, jugador de Universitario de Deportes, donde supo dirigir hace poco Jorge Fossati, tiene los boletos comprados para ser considerado como un fijo. Lo contó en una charla reciente con L1 MAX: “Parece que tiene cien partidos jugados, es uno de los arqueros de la selección hoy sin ninguna duda. Está tapado por un Pedro (Gallese) que lo ha demostrado en cien oportunidades, también porque es el arquero titular”.

Gustavo Peralta, reportero principal del canal que tiene las transmisiones de fútbol peruano, tuvo un mano a mano interesante con Jorge Fossati. Donde habló con mucho cariño por Chiquito, como se le conoce a Diego Romero: “La selección con él, Carlos (Cáceda), y Renato (Solís), que lamento mucho su lesión, puede estar tranquila porque tiene arqueros para rato. Me parece que traerlo a la selección mayor me tenía preocupado porque si seguía sin jugar, ya se me complicaba”.

Ahora, en Universitario de Deportes no estaba jugando mucho, pero la lesión de Sebastián Britos, cayó perfecta para que muestre su talento bajo los tres palos, expone: “Creo que eso también contribuyó para que él siga trabajando y siguiera teniendo la confianza que demostró en estos partidos. Lo que pienso de Diego Romero creo haberlo demostrado fehacientemente cuando lo traje en marzo sin jugar un partido en su club, y lo traje en junio sin jugar un partido en su club”.

¿Cómo califica Jorge Fossati a Diego Romero?

Jorge Fossati lo conoce muy bien, demostrando su cercanía con el jugador en mención. A quien ahora le dará la responsabilidad de ser quien lo tenga cerca a Pedro Gallese, ante cualquier situación, para salvar a la Selección Peruana si le toca esa oportunidad gigante en los partidos por Eliminatorias Sudamericanas: “Tuve la suerte de conocerlo en el día a día, lo demostré el año pasado cuando lo empecé alternar con José (Carvallo) porque para mí era injusto que cualquiera de los dos quedará afuera, en el 2023”.

Diego Romero jugando en la Copa Sudamericana. (Foto: Getty).

¿Quién es el portero Diego Romero?

Diego Romero es un portero peruano que juega para Universitario de Deportes. Nació el 17 de agosto de 2001 en Chiclayo. Es conocido por su habilidad y potencial, siendo uno de los jóvenes talentos. Aunque es relativamente nuevo en el primer equipo, ha demostrado ser un arquero con buen reflejo, agilidad y una capacidad destacable para manejar el balón con los pies. Romero ha representado a Perú en categorías juveniles y ha sido parte de la selección sub-20.

¿Cuál es el valor actual de Diego Romero en el mercado?

El portero de Universitario de Deportes llegó procedente de las bases formativas de Carlos Stein en la temporada 2018. Donde demostró categoría y una talla por encima del promedio (1,88 m). El futbolista nacido en Chiclayo está tazado en este momento en 475 mil euros, según cuenta la página especializada, Transfermarkt. Por ende, es un producto preciso para poder ser vendido.