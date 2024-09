En medio de la disputa del Clausura 2024, en Alianza Lima vuelve a meterse en la agenda de noticias una posible disputa entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Dos de los referentes del blanquiazul hablaron sobre la relación que tienen y sobre las supuestas peleas que han tenido.

Ahora fue el turno de Hernán Barcos, el delantero argentino conversó con las cámaras de Willax Deportes y dijo: “El 95 por ciento de cosas que ustedes hablan, sinceramente, no le doy bola, porque es mentira. Trato de no dejarme llevar por eso”, empezó colocando en paños fríos el tema.

Luego soltó una declaración que sonó como indirecta al defensor peruano: “Yo sé quien soy y sé con quién me llevo bien y mal. No puedes ser amigo de todos ni le puedes caer bien a todos, porque no eres un monedita de oro”, dijo el delantero de 40 años.

Carlos Zambrano había declarado que: “Con Hernán Barcos siempre hubo una buena relación. Nunca me voy a mostrar falso con nadie. Nos vemos, nos saludamos y hemos compartido reuniones familiares, pero tampoco es que seamos amigos, amigos. A él también le preguntaron y dijo que nunca hubo un problema entre nosotros”

Hernán Barcos llegó a un acuerdo con Alianza Lima.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

Aunque una remota opción podría ser que Hernán Barcos siga una temporada más en Alianza Lima y se quede hasta diciembre del 2025. Con 41 años, ese episodio sería el último de su carrera y lo más probable es que lo busque para que pueda retirarse como jugador íntimo. De ser así, no se descarta que busque un puesto de entrenador en el cuadro de La Victoria.

¿Hasta cuándo tiene contrato Barcos en Alianza?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Estando en su cuarta temporada en el cuadro íntimo, el delantero de 40 años ha sido bicampeón de la Liga 1.