Duvan Zapata fue elegido como el jugador del mes en Atalanta

Che inizio di stagione per Duván #Zapata! �� È lui il vostro #AtalantaPOTM di settembre e ottobre! ����

⠀

A great start to the season for Duván! �� The ���� striker is your September/October #PlayerOfTheMonth! ��

⠀

Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/KlWr0ff9qR