Las muestras de gratitud hacia Josh Cavallo no se hicieron esperar. Tras el anuncio del futbolista australiano, quien el martes pasado reconoció que es orgullosamente homosexual, deportistas de todo el mundo se sumaron y poderaron que contara públicamente su verdad.

Desde Paul Gasol a Antoine Griezmann. Desde Gerad Piqué a Javi López. Y más, también. El mundo del deporte, sus protagonistas en rigor, cayó rendido ante Cavallo que, con su afirmación pública, dio un paso hacia adelante en medio del deporte (en su versión masculina) con más tabúes que ningún otro. ¿Será, acaso, por la sobrexposición que provoca el fútbol? Será por lo que sea, pero esta decisión del lateral izquierdo y mediocampista de 21 años, en tiempos de globalización y viralización, se desparramó por todo el mundo y se convirtió, sin dudas, en unas de las noticias de la semana.

Gerard Piqué salió a apoyar al futbolista de Adelaide United, y le envió un sentido mensaje en su cuenta de Twitter: "Hola Josh Cavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente pero quiero agradecerte este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrasado y tú nos ayudas a avanzar”.

Otro que se sumó fue el delantero de Atlético de Madrid Antoine Griezmann, quien escribió: "Orgulloso de ti Josh Cavallo".

Javi López, ex capitán de Espanyol, de Barcelona, y actual compañero de Cavallo en el equipo australiano, dijo: “Felicidades por tu valentía y orgulloso de ti".

Y por estas latitudes, Guido Rodríguez, jugador de la Selección argentina y de Betis, de España, usó su cuenta de Instagram: "Libertad y paz mental, para cada ser humano", expresó.

No sólo futbolistas expusieron su agrado y lo saludaron a Cavallo. El ex basquetbolista Paul Gasol, que militó Barcelona, Memphis, Los Ángeles, Chicago, San Antonio, Milwaukee, Portland, entre otros, lo felicitó: “En 2021, esto no debería ser noticia. Gracias por este paso adelante para el deporte. Bien dicho Joshua Cavallo". Álex Abrines, ex compañero de Gasol en Barcelona, también se hizo eco y lo ponderó: “Tienes todo mi apoyo y respeto, Josh. La visibilidad es muy importante y comunicados como éste harán que el mundo del deporte sea un mundo mejor”.

No hay dudas que serán más quienes se animen a apoyar la verdad de Josh Cavallo. Una verdad que al australiano lo liberó y lo dejó más liviano y sin ataduras.