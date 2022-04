Eduardo Salvio, estrella y portador de la camiseta número 10 de Boca, está viviendo unas horas muy complicadas después de la denuncia por violencia de género que recibió por parte de la mujer. A continuación, la denuncia que recibió el Toto.

La realidad marca que el volante, con pasado mundialista con la Selección Argentina, está viviendo un muy duro momento con la madre de sus dos hijos, aunque su presente futbolístico también es preocupante, debido a que no logra hacer pie. Salvio acumula nueve partidos consecutivos en los que no participó en goles (no asistió ni convertió).

+Así fue el incidente de Salvio

El ex futbolista del Atlético Madrid y el Benfica fue denunciado por Magui Aravena, su ex pareja, de haberla atropellado con el auto sobre la madrugada del jueves, luego de que ella lo encontrara en el vehículo con otra mujer.