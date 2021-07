El próximo sábado 31 de julio se disputará la fase de cuartos de final del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, son varios los seleccionados de trayectoria que esperan vencer para instalarse en las semifinales y de ahí entrar en disputa para el pódium que otorga medallas.

Al paso de los 48 partidos de la fase de grupos hubo un top de jugadores que brillaron y catapultaron a sus selecciones a la clasificación a la ronda de ocho mejores del torneo olímpico que se disputa en este verano en Tokio 2020, la capital japonesa que se ha deleitado con el talento de jóvenes y emergentes figuras del balompié.

Precisamente, en la fase de grupos fueron varios los seleccionados tradicionales que le dijeron adiós a la competición y a los metales preciados de las olimpiadas. En el Grupo A, Francia, con Florian Tauvin y André Pierre Gignac, este último siendo capitán y destacado; se despidió de la competición.

En el Grupo C, se fue Argentina, el equipo que pese a que no contó con los jugadores experimentados, reglamentariamente habilitados, quedó con cuatro puntos, los mismos del segundo Egipto, que en la última fecha se impuso sobre Australia y se metió en la fase de cuartos.

Alemania fue otra de las selecciones importantes que se quedó eliminada. Detrás de Brasil y Costa de Marfil, el combinado Teutón no logró los puntos suficientes para instalarse en la ronda de eliminación directa. Los germanos contaron con los experimentados Maximilian Arnold y Max Kruse.

Las figuras de la fase de grupos del fútbol masculino

Richarlison

El futbolista del Everton, de Inglaterra, y quien se sumó a la selección Olímpica de Brasil, tras su participación y final perdida en la Copa América 2021, ha deslumbrado con su nivel y con sus oportunas apariciones de cara a gol. En las olimpiadas, el atacante rubio se ha reportado con cinco anotaciones.

Takefusa Kubo

El delantero revelación del fútbol japonés y quien es jugador propiedad del Real Madrid, ha anotado tres goles, claro, lejos de la Cacatúa de Brasil, pero lo destacable en su caso es que los tantos marcados han sido de gran factura y con alta capacidad en la definición.

Hwang Uijo

Delantero estrella de la selección de Corea del Sur, que se metió a la fase de cuartos de final tras terminar como líder en el Grupo B, por encima de Nueva Zelanda, Rumania y Honduras. Con tres goles, el atacante del Bordeaux, de 28 años, ha sido vital para el combinado surcoreano.

Unai Simón

El arquero del Athletic Club de Bilbao, a sus 24 años, con buenas atajadas llevó al combinado de España a los cuartos de final. Ahora en esa ronda, la Roja se perfila como otra de las selecciones candidatas a entrar en el medallero de Tokio 2020.

André Pierre Gignac

Pese a que su equipo no destacó en los Juegos Olímpicos, el experimentado delantero de Tigres de México anotó cuatro goles. Sí, es cierto que no alcanzaron, pero de esta manera el atacante demostró que sigue vigente y activo para el combinado Galo, que durante un buen tiempo no lo había tenido en cuenta.