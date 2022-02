Jugadores icónicos que representaron a países en los que no nacieron

Desde que se inventó el fútbol, y mucho más evidente en todo el siglo 20 hasta hoy, cientos de miles de jugadores profesionales llegaron al mundo desde un rincón del mismo y tiempo después eligen representar a una nación distinta por amor, principios familiares, conflictos políticos o simplemente por cuestiones deportivas.

Debido a esto, la FIFA tomó partido respecto a este asunto y en septiembre de 2020, a partir de dos casos relacionados con la selección española (Bojan Krkic y Munir El Haddadi), decidió habilitar a cualquier jugador poder calzarse los colores de dos países diferentes sin importar que hayan debutado previamente en alguno de forma oficial bajo los siguientes 5 requisitos: doble nacionalidad, máximo de partidos (3 o menos), tiempo sin convocatorias (3 años), sin etapas finales y edad límite (convocados antes de los 21 años).

Jugadores en actividad

23. Luka Romero

De padres argentinos y españoles, el delantero Luka Romero nació en Victoria de Durango, México, en 2004 a causa del trabajo de su papá, pero decidió vestir la camiseta albiceleste en la Sub-15 para asegurarse usarla durante toda su carrera hasta su retiro.

Con un gol en la primera división de Mallorca, el volante ofensivo zurdo ya fue citado y probado para las categorías juveniles de la AFA, especialmente la Sub-17. Con actualidad en la Primera B del fútbol ibérico, el novato en cuestión tiene como objetivo volver rápido a la elite española y ser transferido a un club más poderoso.

22. Pepe

37 años y 1,87 metros de altura para el nacido en Maceipo, Brasil, hacen de Pepe un futbolista experimentado y de una carrera incuestionable en cuanto a títulos y clubes. De 2007 a 2020, el zaguero del Porto jugó 113 compromisos con Portugal, márco 7 dianas, dio 3 asistencias y solamente recibió una tarjeta roja.

Képler Laverán Lima Ferreira presenta un palmarés individual de respeto a nivel club y selección: 3 Champions League y un par de Mundial de Clubes con Real Madrid, más la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019 con el combinado luso.

21. Joe Corona

Nacido hace 3 décadas en Los Ángeles, Estados Unidos, el mediocentro también mexicano Joe Corona juega actualmente en la nueva franquicia norteamericana Austin FC pero tiene pasado en Tijuana, América, Tiburones Rojos, Dorados de Sinaloa y Los Ángeles Galaxy.

Un solo encuentro disputado con la Sub-22 azteca fue todo lo que hizo con el Tricolor, ya que luego vistió en 23 ocasiones la playera estadounidense, con la cual hizo 3 goles desde 2012, y lleva jugadas 3 Copas de Oro en total: 2013, 2015 y 2017.

20. Ivan Rakitic

Volante de Sevilla de 32 años y nacido en Möhlin, Suiza, Ivan Rakitic eligió a Croacia para ser internacional absoluto en su carrera como futbolista profesional desde 2007 tras vestir por 4 años la playera de las juveniles de ese país.

106 partidos oficiales con 15 goles y subcampeón del mundo en Rusia 2018 justifican su amplia trayectoria con su selección, además de decir presente en las Eurocopas 2008, 2012 y 2016 como también en el Mundial de Brasil 2014.

19. Thiago Alcántara

De toda esta lista de jugadores, el único que cuenta con 3 nacionalides diferentes es el exquisito volante Thiago Alcántara: Brasil, España e Italia. De familia futbolera, el ex Bayern Munich y Barcelona vino al mundo desde San Pedro Vernatico en 1991, pero prefirió jugar para España desde 2011: 39 partidos jugados, 2 goles, 9 asistencias y 4 amarillas.

Con mucho pasado juvenil español, el actual mediocampista de Liverpool ganó 2 certámenes europeos Sub-21 en 2011 y 2013 con la Roja, y uno Sub-17 en 2008. Sin embargo, aún no pudo levantar una copa con el combinado mayor tras la gloriosa época 2008-2012.

18. Edgar Castillo

De Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos, para el mundo, el marcador de punta por izquierda Edgar Castillo se nacionalizó estadounidense jugó 18 cotejos internacionales para dicho país desde 2009 hasta 2016. Entre los torneos más trascendentes, sobresales la Copa América 2016 y la Copa de Oro 2013, en la cual fue campeón.

Previamente, había visto acción con el combinado mexicano Sub-23 y absoluto entre 2007 y 2008 (11 choques y un solo gol) y nunca tuvo la oportunidad de disputar un Mundial de la FIFA. Además, el defensor de 34 años y 1,75 metros de altura vistió los colores de América, Tigres, Santos Laguna, Tijuana, Atlas, Monterrey hasta su actual club, Atlanta United.

17. Lukas Podolski

Traído al mundo hace 35 años en Gliwice, Polonia, y de 1,82 metros de estatura, el nacionalizado alemán Lukas Podolski jugó para la selección teutona 130 cotejos, metió 49 goles, dio 31 asistencias y recibió una tarjeta roja, desde 2004 hasta 2017 inclusive.

El ex delantero de Bayern Munich fue campeón mundial en Brasil 2014 y participó en certamenes de elite como la Copa Confederaciones 2005, las Copas del Mundo 2006 y 2010, y las Eurocopas 2004, 2008, 2012 y 2016, respectivamente.

16. Juan Manuel Iturbe

Juan Manuel Iturbe vino al mundo hace 27 años desde Buenos Aires, pero desempeñó su talento en Paraguay a nivel selección desde 2009 hasta la actualidad: 12 compromisos pero sin festejos personales entre las Copas América 2016 y 2019.

Sin ser convocado al combinado guaraní por mucho tiempo, el argentino se destacó en clubes como River Plate, Porto, Roma, Cerro Porteño, Pumas, Tijuana y Pachuca, estos últimos 3 de México.

15. Lucas Barrios

De San Fernando, Buenos Aires, para el mundo, el delantero argentino Lucas Barrios tiene 36 años, mide 1,89 metros y ostenta nacionalidad paraguaya desde 2010, lo que le valió vestir en 36 oportunidades los colores guaraníes y meter una decena de tantos con esa playera.

La Copa del Mundo 2010 y las Copas América 2011 y 2015 resultaron ser los certámenes que el ex Argentinos Juniors, Colo Colo y Borussia Dortmund disputó con la albirroja, además de llegar a una final continental y perderla contra Uruguay en suelo argentino.

14. Raheem Sterling

Llegado al mundo desde Jamaica, el delantero Raheem Sterling emigró con su madre a los 5 años de edad con destino a Inglaterra para jugar en las inferiores del Queens Park Rangers y, gracias a su talento, ser promovido por el entrenador español Rafa Benítez al Liverpool cuando tenía 15 años.

Tras su temprano estreno en los Reds y convertirse en profesional, el punta de Kingston pasó al Manchester City, su actual institución, y desde 2012 comenzó a ganar minutos en la selección inglesa, con la cual ya jugó 2 Mundiales y una Eurocopa (58 duelos, 13 gritos y 21 asistencias).

13. Diego Costa

Caso similar al de Thiago Alcántara, Diego Costa es un delantero oriundo de Lagarto, Brasil, país con el cual disputó solamente 3 encuentros en 2013, y que luego abandonó para siempre para vestir la camiseta roja de España.

Para la Furia Roja, el atacante jugó 24 partidos y metió una decena de goles entre 2014 y 2018, años en los que estuvo presente en un par de Copas del Mundo y en los que también dio 4 asistencias.

12. Fernando Muslera

Nacido en Buenos Aires, Argentina, el arquero Fernando Muslera eligió cruzar el Río de la Plata para nacionalizarse uruguayo y vestir el buzo de dicha selección desde hace ya 10 años con grandes resultados: campeón de América 2011 en la cancha de River Plate y presencia en 3 Mundiales consecutivos.

La anécdota públicamente conocida tiene que ver con su nombre de pila, Fernando, y se explica básicamente porque su madre era fanática de un goleador histórico de Peñarol y del combinado charrúa llamado Fernando Morena.

11. Samuel Umtiti

De Yaundé, Camerún, para el mundo, el defensor central Samuel Umtiti se desempeña desde 2009 en las selecciones juveniles de Francia y logró resultados más que positivos con la camiseta azul: campeón del mundo

Sub-20 en 2013, subcampeón europeo como local en 2016 y campeón del mundo en Rusia 2018.

Desde su debut en le combinado mayor galo hasta la actualidad, el zaguero de Barcelona de España lleva 31 encuentros disputados con 4 goles convertidos y ninguna expulsión recibida.

10. Xhedran Shaqiri

Gjilan, Kosovo, es la ciudad natal del atacante externo Xherdan Shaqiri, quien descartó a su país para representar oficialmente a Suiza desde hace una década hasta hoy: 83 encuentros internacionales, 22 anotaciones y misma cantidad de asistencias.

Con un gran pasado en Bayern Munich y Basilea, y actualmente en Liverpool, el mediapunta vio minutos en los Mundiales 2010, 2014 y 2018, como así también en la Eurocopa 2016 disputada en Francia.

9. Gabriel Arias

El arquero de Racing Club Gabriel Arias nació hace 33 años en Neuquén, Argentina, pero desde 2018 juega para la selección chilena tras varias citaciones que nunca llegaron a oídos del ex Defensa y Justicia por parte de la Asociación del Fútbol Argentina, su principal deuda pendiente en su carrera futbolística.

Lleva 13 compromisos bajo los 3 palos del arco de Chile entre la Copa América 2019 y las Eliminatorias para Qatar 2022. Por otro lado, supo salir campeón de liga con su actual institución en 2019 y vestir las playeras de Unión La Calera y Olimpo de Bahía Blanca.

8. Hakan Calhanoglu

Nacido hace 26 años en Mamheim, Alemania, y de 1,78 metros de altura, el enganche Hakan Calhanoglu se decidió por Turquía para jugar torneos internacionales a nivel selecciones desde 2013 con 3 años de experiencia juvenil.

Entre la Eurocopa 2016 y varias clasificaciones europeas, el reconocido ofensivo ya vistió la camiseta turca en 52 oportunidades, mandó 11 veces la pelota al arco rival y dio 6 pases-gol en total.

7. Luka Jovic

El actual delantero central de Real Madrid Luka Jovic nació hace 23 años en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, pero decidió vestir los colores de Serbia, con el cual posee expriencia en divisiones juveniles desde 2012 y en 2018 dio el salto a la mayor.

El Mundial de Rusia 2018 y el par de UEFA Nations League ese mismo año y en 2020 resultaron ser sus únicas competiciones con la playera serbia hasta acá en su corta y ascendente trayectoria profesional.

6. Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuaín nació en Brest, Francia, mientras que padre Jorge desplegaba su fútbol en la liga de aquel país. Sin embargo, su permanencia en Europa no fue prolongada porque su familia volvió a Argentina cuando Pipita cumplió apenas un par de vueltas al sol.

3 Mundiales y 3 Copas América reflejan el currículum del atacante franco-argentino con la selección albiceleste, pero sin sumar títulos oficiales entre los cuales figuran 3 finales perdidas de forma consecutiva. Además, ese ansiado deseo de campeón con su nación nunca llegó porque, por expreso pedido de Real Madrid a la AFA, el ex River Plate no fue al Mundial Sub-20 de Canadá 2007.

5. Jorge Valdivia

Sin lugar a dudas, el caso más extraño y desconocido de este listado es el del enganche Jorge Valdivia: nacido hace 37 años en Macacay, Venezuela, el futbolista de Colo Colo se nacionalizó chileno y, desde 2004 hasta 2017, se calzó la playera roja del país trasandino.

71 partidos jugadores, 5 tantos y 15 asistencias completaron su performance individual con la camiseta tricolor entre las Copas América 2007, 2011 y 2015 (local y campeón por penales ante Argentina en Santiago), y los Mundiales 2010 y 2014.

4. Neven Subotic

Del 28 de marzo de 2009 a 2013, ese fue el tiempo que estuvo activo el defensor Neven Subotic en la selección de Serbia (36 cotejos y un par de gritos sagrados). Además de esa experiencia, contó la de la sub-20 y 17 de Estados Unidos, donde se curtió como futbolista antes de pegar el salto a Europa.

Oriundo de Banja-Luka, Bosnia, hace 32 años, el zaguero posee raíces serbias y creció en Alemania con su familia. Como decidió representar al país de Europa del Este, no obtuvo ningún título internacional a nivel selección. Una mancha dentro de una carrera, dentro de todo, aceptable.

3. Bojan Krkic

Sin dudas, el ex entrenador español Luis Aragonés le tenía demasiada confianza a Bojan Krkic, quien hizo su estreno en la selección ibérica el 10 de septiembre de 2008. Sin embago, nadie sabía que iba a ser su única vez con la Furia Roja, y con 17 años. Tras sus 41 partidos y 20 dianas en la sub-21 y 17, le llegó el turno en la mayor.

De raíces serbias y de Liñola hace 30 años, el ex delantero de Barcelona no obtuvo ninguna corona con el combinado nacional, ya que no fue citado a la Eurocopa 2008 debido a sus constantes problemas de mareos, náuseas y gastroenteritis.

2. Riyad Mahrez

Riyad Mahrez lleva 7 años al frente del seleccionado argelino (62 encuentros y 19 tantos), hoy como capitán y líder indiscutido, y con el que ya resultó campeón africano en 2019 haciendo historia. Desde su inicio el 31 de mayo de 2014, siempre fue citado por los diferentes entrenadores, a pesar de no haber hecho juveniles.

Nacido en Sarcelles, Francia, hace exactamente 30 años, el volante ofensivo de Manchester City posee antecesores en Argelia como Zidane, y fue registrado como africano, por lo que fue el primero en recibir ese tipo de distinción en su familia.

1. Paul Pogba

58 apariciones y 11 pases a la red resultaron, hasta ahora, los aportes de Paul Pogba a la selección francesa desde su debut oficial el 22 de marzo de 2013, post triunfar en las juveniles sub-20,19, 18, 17 y 16. Fija y titular en la actualidad para los galos, ya ganó el Mundial de Rusia 2018 como uno de los pilares claves del equipo.

Hijo de padres inmigrantes de Guinea, su nacimiento hace 28 años en Lagny-sur-Marne, al sur de Francia, aseguró la ciudadanía francesa para él y toda su familia íntima (sus hermanos nacieron en África), a pesar de contar con raíces guineanas.

Bonus track: Jugadores retirados

19. Zinedine Zidane

Con 12 años de trayectoria en la selección francesa (108 partidos con 31 goles), Zinedine Zidane debutó en la mayor el 17 de agosto de 1994, luego de experiencias en las juveniles (sub-21, 18 y 17). Con el Mundial 1998 como local y la Eurocopa 2000, Zizou quedó en la historia grande del fútbol galo y global.

Se retiró de la actividad profesional y de su país el mismo día: gol y expulsión incluida en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 (derrota por penales contra Italia en Berlín) para el nacido en Marsella hace 45 años y admirador del colega uruguayo Enzo Francescoli, pero traído al mundo del seno de una familia con raíces argelinas.

18. Mauro Camoranesi

El ex Lanús, Racing y Banfield, Mauro Camoranesi hizo su estreno con la selección italiana (55 duelos y 4 dianas) el 12 de febrero de 2003, sin haber hecho juveniles, ganó el Mundial 2006 y jugó hasta el Mundial 2010, año que no fue nunca más convocado.

Oriundo de Tandil, Buenos Aires, hace 44 años, el ex volante por derecha vistió la nazionale por 7 años ininterrumpidos y afirmó: "Representar a Italia era mucho para mí". Su destino se dio sin razón alguna, yaque el director técnico Marcelo Lippi lo llamó de la nada.

17. David Trezeguet

Salido de Platense e hincha de River Plate, David Trezeguet vino al mundo hace 43 años en Rouen, Francia, pero a los 3 años se mudó con sus padres argentinos a Sudamérica. El 21 de enero de 1998 tuvo su debut oficial con los galos (71 cotejos y 34 gritos sagrados), tras haber sido citado para la sub-21, 20 y 18 con gran presencia: 31 presentaciones y 32 dianas.

Hasta 2008, pudo y supo ser campeón del mundo en 1998 como anfitrión y ser el mejor de Europa en 2000. Con ídolos argentos como Diego Maradona y Gabriel Batistuta, nunca negó públicamente su amor por ambas naciones.

16. Juan Antonio Pizzi

El 30 de noviembre de 1994 quedará grabado en la memoria de Juan Antonio Pizzi, santafesino pero que representó a España (23 partidos y 8 goles) desde ese día, y por 4 años más, en el fútbol internacional. Sin lograr títulos, el ex delantero tiene 52 años y se retiró en 2002.

Gracias a su ex entrenador ibérico Javier Clemente, el actual director técnico de Racing Club no realizó juveniles pero sí estuvo en el Mundial 1998, torneo que lo vio en acción en el segundo cotejo de fase de grupos y reemplazado por Fernando Morientes a los 52 minutos del complemento.

15. Marcos Senna

De Brasil para el mundo, el ex volante central e ídolo de Villarreal Marcos Senna estrenó con la selección española (28 encuentros y un tanto) el 1° de marzo de 2006, fecha de un camino que duró casi un lustro: hasta un amistoso en 2010 vistió la playera de la Furia Roja.

Considerado el primer brasilero en representar a España a nivel internacional, el retirado mediocampista ganó la Eurocopa 2008, nació en San Pablo hace 44 años, colgó los botines en 2015, no realizó inferiores en su país adoptivo y confesó: "Me siento un español más".

14. Owen Hargreaves

7 años exactos transcurrió el nacionalizado inglés Owen Hargreaves con la camiseta de la Rosa en sus espaldas: desde su debut el 15 de agosto de 2001 hasta su despedida en 2008 (42 encuentros sin anotaciones). Con un paso corto en la sub-21, de un trío de citaciones, el retirado volante aguerrido no obtuvo ninguna estrella en ese equipo.

Retirado desde 2012 de la actividad futbolística, y nacido en Calgary, Canadá, hace 40 años clavados, el norteamericano, de familia galesa, siempre se sintió extranjero esté donde esté, aunque los hinchas ingleses nunca lo alabaron como merecía.

13. Patrice Evra

Patrice Evra, hijo de guineano y de coboverdiana, debutó con la selección francesa (81 ocasiones en el verde césped) el 18 de agosto de 2004, post estadía en la sub-21 (11 partidos), más allá de haber nacido en Dakar, Senegal, hace 39 años. De raíces del país mencionado, el ex lateral izquierdo se retiró en 2019 tras 20 años en las canchas.

Sin haber conseguido ningún trofeo con los galos en los 12 años que defendió los colores de su patria, en 2016 dijo basta en un amistoso luego de la Eurocopa disputada en su nación, decisión que comenzó cuando no quiso representar a Senegal, como Patrick Vieira, para quedar en la historia de los Blues.

12. Bacary Sagna

22 de agosto de 2007 será siempre una jornada especial en la vida del ex lateral Bacary Sagna, ya que ese día realizó su estreno oficial con la selección francesa (65 citaciones), luego de haberla vestido en la sub-21 una 12 oportunidades. De Sens hace 38 años, el retirado en 2020 posee raíces senegalesas y se retiró de los Blues en 2016 en plena clasificación a la Eurocopa de ese año.

Pudo haber representado a la nación africana por sus padres, y debido a que su progetinor mantuvo contacto con la federación varias veces pero sin éxito alguno: por ello, se comprometió con Francia y, cuando lo llamaron al ver que se destacaba en Auxerre, ya era tarde porque era un hombre de palabra.

11. Matías Vuoso

Con su debut oficial en Independiente, el ex delantero Matías Vuoso prefirió la selección mexicana que la argentina ante por su enorme y gran recorrido por el fútbol azteca en clubes como Santos Laguna, América, Atlas, Chiapas, Cruz Azul y Correcaminos.

15 encuentros por los puntos y 6 goles desde 2008 hasta 2015 totalizaron la estadía del ex atacante nacido en Mar del Plata hace casi 4 décadas: la Copa América 2015 y las eliminatorias centroamericanas lo vieron desplegar su magia y poderío ofensivo con la camiseta del Tricolor.

10. Miroslav Klose

Oriundo de Opole, Polonia, hace 42 años, el ya atacante retirado Miroslav Klose vistió la playera de Alemania desde 2001 hasta ser campeón del mundo en 2014, torneo en el que consiguió romper el record de Ronaldo como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 gritos entre 2002, 2006, 2010 y 2014.

La Copa Confederaciones 2005 de local, y las Eurocopas 2004, 2008 y 2012, fueron los otros campeonatos en los que el ex Bayern Munich (multicampeón allí) y Lazio de Italia vio acción oficial con su nación adoptiva.

9. Fernando Amorebieta

El ex defensor central de Cerro Porteño, Independiente y Athletic Club Bilbao Fernando Amorebieta nació en Cantaura, Venezuela, pero jugó mucho tiempo en el país vasco (2005-2013) y eso derivó en que obtenga la ciudadanía española (4 encuentros con la Sub-19).

Su mayor hito con la selección vinotinto ha sido, sin lugar a dudas, el gol anotado (su única conquista en 15 duelos) contra Argentina en 2011 por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014, como local, para la única victoria oficial de Venezuela ante la albiceleste en la historia.

8. Leandro Augusto

Actual director deportivo de Pumas, el retirado volante central Leandro Augusto nació en Cascavel, Brasil, pero dio mucho que hablar en la liga mexicana por su gran cantidad de tiempo jugando allí y su fugaz paso por la seleción azteca gracias a un llamado del sueco Sven-Goran Eriksson: 6 cotejos y un solo tanto con el Tricolor.

El ex centrocampista rubio es recordado debido a una famosa frase dicha en portugués apenas llegó a tierras mexicanas: "Hola, mi nombre es Leandro, yo soy más mexicano que tequila".

7. Christian Giménez

Argento-mexicano, el Chaco Giménez nació en Resistencia, capital chaqueña, hace 40 años pero su prolongada estadía en suelo azteca (15 años aproximadamente) le permitió nacionalizarse y obtener la doble ciudadanía: 5 duelos en 2013 fue lo único que pudo hacer con la playera verde de la selección tricolor.

Ex futbolista de 3 décadas, el ex volante externo triunfó en el Boca de Carlos Bianchi entre 1998 y 2003, pasó por Independiente y terminó recalando en la Liga MX: América, Cruz Azul, Pachuca y Tiburones Rojos han sido sus casas que lo disfrutaron en demasía.

6. Nery Castillo

Oriundo de San Luís Potosí, el ex futbolista Nery Castillo dejó de jugar al fútbol en 2014 tras 21 duelos internacionales y 6 gritos con México entre 2007 y 2009. La Copa América 2007 y la Copa Oro 2009 lo vieron vestir la playera tricolor.

El ex delantero pasó mucho tiempo en Olympiakos y Shakhtar Donetsk post juveniles en Uruguay, país donde fue criado y entrenado de chico. Luego de dichos clubes, Castillo mudó sus goles a Pachuca y León entre 2012 y 2013.

5. Dejan Stankovic

A diferencia de Thiago Alcántara, el ex centrocampista Dejan Stankovic estuvo presente en 3 Mundiales consecutivos pero representó a 3 países diferentes en este orden: Yugoslavia, Serbia y Montenegro, y Serbia. Este record lo comparte junto al ex goleador Josef Bican (805 goles en su carrera).

Entre 1998 y 2010, el serbio nacido en Belgrado disputó 103 partidos y convirtió 15 goles. El año de su definitivo retiro de la selección mencionada, ganó todo con Inter de Milán y luego tuvo pasos por Lazio y Estrella Roja de su país hasta cambiar los botines por el buzo de entrenador.

4. Clarence Seedorf

Retirado oficialmente y nacido en Surinam (centroamérica), Clarence Seedorf fue reclutado y llevado a Holanda donde jugó para esa selección desde 1994 por 14 años (87 partidos y 11 goles). Los certámenes internacionales que disputó con la playera naranja han sido los Mundiales 1998 y 2006 más las Eurocopas 2000 y 2004.

Con varios peinados durante su carrera, como las rastas y la calvicie, el ex volante mixto tiene un particular record aún sin ser superado: es el único futbolista en ganar la UEFA Champions League con 3 clubes diferentes (Real Madrid 1998, Ajax 1995, y Milan 2003 y 2007).

3. Thiago Motta

El ex volante central nacido en Brasil, disputó la Copa de Oro de la Concacaf en 2003 para la selección verdeamarela y luego de muchos años, precisamente en 2011, consiguió la ciudadanía italiana tras vestir la camiseta de Inter de Milán varias temporadas consecutivas.

Con el Neroazzurro, el nacionalizado tano supo jugar para Italia dos campeonatos importantes durante la última década, más allá de que la suerte no estuvo de su lado: Mundial 2014 en su país natal y la Eurocopa 2016 de Francia.

2. Roberto Colautti

El nacido en la provincia de Córdoba, Argentina, y ex futbolista Roberto Colautti desde 2015, se nacionalizó israelí tras jugar en dos de los clubes más grandes del país hebreo: Maccabi Haifa y Maccabi Tel Aviv. 21 encuentros y 6 gritos entre 2006 y 2010 fue todo el repertorio del atacante con la playera de Israel.

Con pasos por Banfield, Boca Juniors (campeón liguero y del mundo en 2003) y AEK Larnaca, entre otras instituciones, el cordobés de 38 años disputó eliminatorias europeas y varios amistosos con la nación judía.

1. Deco

Deco, realmente llamado Anderson Luis de Souza, ya retirado del fútbol, nació en San Pablo, Brasil, pero jugó casi 10 años para Portugal desde 2003, tiempo en los que vistió la playera lusa 75 veces, metió 5 goles y entregó 18 pases-gol entre los Mundiales 2006 y 2010 y las Eurocopas 2004 (local y finalista) y 2008.

La casualidad de su debut internacional con el combinado europeo hace 17 años fue que el rival de turno resultó ser Brasil y el final de dicho duelo terminó con una sonrisa para el ex volante creativo: victoria 2 a 1 con gol de él que cortó una racha de 37 años sin ganarle al Scracht.

Bonus track 2: el caso de Francia campeón del mundo 2018

Este bonus track tiene como fin el contar que, del 11 inicial que disputó la final del Mundial de Rusia 2018 ante Croacia en el estadio Luzhniki de Moscú, no todos nacieron en Francia y varios tienen padres o antepasados de países, principalmente, africanos. Esta mezcla de nacionaliades en el equipo galo no es nueva: en 1998, cuando la Copa del Mundo se disputó en territorio francés, el plantel campeón también contó con jugadores oriundos de otros continentes, como Makelele y Vieira.

11. Hugo Lloris

Arquero y capitán desde un amistoso con Albania en 2011, Hugo Lloris nació en Niza hace 34 años, disputó 123 partidos en la seleción nacional de Francia desde su debut el 19 de noviembre de 2008, luego de realizar divisiones juveniles sub-21,20,19 y 18 (26 cotejos) sin convertir goles, no posee doble nacionalidad, pero podría haber jugado para España porque sus abuelos paternos son catalanes (emigraron al país vecino) y su padre era trabajador de banca en Montecarlo.

10. Benjamin Pavard

A diferencia del golero y líder, Benjamin Pavard lleva menos tiempo en el combinado francés: 33 encuentros y un par de dianas desde su estreno el 10 de noviembre de 2017, luego de haber disputado 19 choques en la sub-21 y 19 sin lograr pases a la red. El lateral derecho, llegado al mundo en Maubeuge hace 25 años, tampoco cuenta con doble ciudadanía, sus orígenes futbolísticos son en US Jeumont y Lille hasta partir a Stuttgart en 2016.

9. Raphael Varane

Uno de los dos con ascendencia caribeña, Raphael Varane es oriundo de Lille hace 28 años, vistió la camiseta azul en 78 ocasiones desde el 22 de marzo de 2013, convirtió 5 gritos sagrados, y realizó juveniles durante 18 participaciones (4 goles) entre sub-21, 20 y 18. A su vez, hijo de padre nacido en la isla de Martinica, comenzó jugando al fútbol en Lens hasta su pase al Real Madrid en 2011.

8. Samuel Umtiti

Compañero de zaga de Varane, Samuel Umtiti es oriundo de Yaundé, Camerún, hace 27 años, debutó el 3 de julio de 2016 luego de realizar juveniles sub-21 a 17 con 3 dianas y 47 presencias entre 2008 y 2013. Salido de Lyon en 2010 hasta su partido a Barcelona en 2016, el defensor central posee la doble nacionalidad, ya que es el hermano más chico de 4 hermanos e hijo de padrés cameruneses.

7. Lucas Hernández

De Marsella para el mundo, Lucas Hernández vino a la vida hace 25 años, tiempo en el que ya representó 24 veces a Francia desde el 23 de marzo de 2018, meses previo a Rusia, post sub-21 a 16 entre 2012 y 2016 con 28 encuentros. De la cantera de Atlético Madrid en 2007 hasta partir a Bayern Munich en 2019, el lateral izquierdo fue criado en la capital española y es hijo del ex futbolista francés Jean-Francois Hernández.

6. Kylian Mbappe

Delantero extremo y desequilibrante, Kylian Mbappe hace estragos en Francia desde el 25 de marzo de 2017 (42 choques y 16 pases a la red), tras realizar inferiores en sub-19 y 17 entre 2014 y 2016 (13 duelos y 7 dianas). De París hace 22 años, el atacante veloz salió de Bondy Jugend y Mónaco en 2013 hasta llegat a Paris Saint Germain en 2018. Su padre camerunés y madre argelina deben estar maravillados con su hijo por lo hecho en el verde césped.

5. Paul Pogba

Volante mixto de buen pie, Paul Pogba hizo un gol en la final, uno de los 10 que tiene con el combinado francés desde su estreno el 22 de marzo de 2013, tras 5 categorías consecutivas juveniles (58 cotejos y 11 gritos sagrados). Le Havre debe estar orgulloso que, desde 2007 a 2009, cuando el hijo de guineanos partidó a Manchester United, contribuyó a que el mediocampista ya haya jugado 78 partidos con su país.

4. N'Golo Kante

De los mejores volantes tapones del mundo, N'Golo Kante llegó al mundo hace 30 años desde París, experimentó al menos 45 oportunidades la playera francesa y un par de dianas desde su debut el 25 de marzo de 2016, sin haber pasado por juveniles. Boulogne puede dar fe que, en 2012, tuvo al maliense, como su compañero y colega Djibril Sidibé, y que lo despachó con honores a Caen en 2013.

3. Blaise Matuidi

De los todavía grandes e históricos del actual plantel, Blaise Matuidi despliega su energía y magia con el balón por el sector izquierdo en la selección francesa desde el 7 de septiembre de 2010 (84 ingresos al campo y 9 gritos sagrados). Oriundo de Toulouse hace 34 años, el mediocampista de ascendencia angoleña, y criado en el Congo, disputó 37 cotejos en las juveniles sub-21,19 y 18, salió de Créteil-Levitanos en 2001 hasta partir a Troyes en 2004.

2. Antoine Griezmann

Con un par de Mundiales encima, y uno ganado, la estrella Antoine Griezmann llegó al mundo hace tres décadas en Macon, ciudad que lo vio estrenarse en el fútbol gracias a Maconnais, previo a su viaje rumbo a la Real Sociedad en 2005, año que comenzó su periplo español con Atlético Madrid como el pedestal del mismo. Nieto de portugueses y Lopes como segundo apellido, hizo su bautismo formal con la selección gala (89 encuentros y 35 conquistas) el 5 de marzo de 2014 tras brillar con la sub-21, 20 y 19 entre 2010 y 2014: 7 goles y 26 firmas de planilla.

1. Olivier Giroud

Centro delantero de pura cepa, Olivier Giroud nació en Chambery hace 34 años, no tuvo la experiencia de realizar inferiores francesas a nivel selección, algo que sí logró en Grenoble en 1999 hasta su traspaso a Tours FC en 2008. Sin doble nacionalidad, el campeón del mundo 2018 lleva 107 cotejos oficiales con los Blues y un total de 44 anotaciones desde su estreno el 11 de noviembre de 2011.