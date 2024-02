Parecía que no había vuelta atrás. Sin embargo, en las últimas horas, de forma repentina, la historia empezó a cambiar. Resulta que, aparentemente, en el Fútbol Club Barcelona hicieron cuentas y llegaron a la conclusión de que, económicamente, no están en condiciones de afrontar la contratación de un nuevo entrenador.

Por eso, la alternativa de la continuidad de Xavi Hernández al frente del plantel principal empezó a flotar en el mar de las dudas financieras del Blaugrana. Tanto, que el propio Deco no se animó a desterrar esta opción en una conversación que mantuvo este martes 28 de febrero con el programa‘Tot Costa’ de Catalunya Ràdio.

“No estamos tomando ninguna decisión sobre el futuro entrenador porque es pronto y tenemos muchas cosas por delante”, expresó el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, quien de esta manera dio el primer indicio de que no están para lanzarse con los ojos cerrados a los perfiles que vienen circulando que, justamente, no son para nada asequibles (Hansi Flick, Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel, entre tantos otros).

En ese mismo camino de bajar la guardia, Deco subrayó que la salida de Xavi Hernández se debe a una decisión personal y que la directiva jugará la carta de su permanencia en caso de que lo mencione: “Si algo cambia, no diré que no podamos plantearlo. No tenemos nada contra él”.

Para cerrar, apuntó que la chance no tiene sustento, solo porque no fue Barcelona el que decidió sumergirse en la búsqueda de un reemplazante para el cargo de timonel del equipo profesional: ”No es una decisión que haya tomado el club o la dirección deportiva.De momento, no hay esa posibilidad; si pasa, ya lo discutiremos”.

Xavi Hernández descarta la opción de continuar en el Barcelona

Xavi Hernández fue quien anunció que terminará su proceso al mando del primer equipo del Barcelona después de la goleada que sufrió 5 a 3 con el Villarreal en Montjuic. Pero tras el partido con el Getafe, que ganó el Culé 4 a 0, le consultaron, ante la mejora de sus dirigidos, si se arrepentía de su precipitada decisión, a lo que respondió: ”No se preocupen que me voy a ir”.

Los objetivos que le quedan a Xavi Hernández antes de su posible salida

Xavi Hernández todavía buscará pelear LaLiga (está a ocho puntos del líder del Real Madrid, a quien todavía debe enfrentar en el Santiago Bernabéu) y avanzar en la UEFA Champions League, en donde empató con el Napoli en la ida de los Octavos de Final (la vuelta se llevará a cabo el próximo martes 12 de marzo a las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Olímpico de Montjuic).