Lionel Scaloni pasó de ser considerado un entrenador inexperto a ubicarse entre los más importantes del mundo, tras la triple corona conseguida con la Selección Argentina: Copa América 2021, Copa de Campeones de la UEFA y CONMEBOL, y la Copa del Mundo de Qatar 2022. A tal punto que la IFFHS lo destacó como el técnico más relevante del año pasado y, como si fuera poco, está nominado para llevarse el premio The Best FIFA Awards (27 de febrero).

Es por eso que, si bien se cree que no surgirá ningún tipo de obstáculo para que firme la renovación del contrato con AFA, es un hecho que es codiciado y que tiene varios pretendientes dando vueltas. Sobre todo en el fútbol de España, país en el que vive desde hace un tiempo y en el que dejó su marca en su etapa como futbolista en clubes como el Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca.

Al respecto, Lionel Scaloni confesó que cuando deje su cargo en la Selección Argentina, se ve dirigiendo en el país ibérico, incluso, se candidateó para, en algún momento, tomar las riendas de la Furia: "Entrenaría la Selección Española. ¿Por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá y de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo. Me siento parte de este país, sin dudas".

Por otro lado, en conversación con el Partidazo de Copa, defendió a Antonio Mateu Lahoz, el polémico árbitro que condujo el juego del picante partido por los Cuartos de Final de Qatar 2022 que protagonizaron Argentina y Países Bajos: ''Para mí es un gran árbitro. Sin dudas. El partido no fue fácil por todo lo que pasó los días anteriores. Creo que no lo ayudamos a que pueda llevar el partido. Lo dije en la rueda de prensa''.

Lionel Scaloni, entre Diego Maradona y Lionel Messi, se queda con su dirigido

Lionel Scaloni, que siempre lo dio a entender cada vez que se refirió a Lionel Messi en una entrevista o en una conferencia de prensa, respondió sin tapujos a que prefiere a la Pulga por encima de Diego Armando Maradona: ''Para mí es más fácil hablar de Leo porque jugué con él y lo dirijo. Es el mejor de la historia. Maradona fue genial, pero si me tengo que quedar, lógico... Pero son argentinos los dos''.