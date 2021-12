El 2021 dejó grandes momentos en cuanto al fútbol se refiere, principalmente, enormes actuaciones que nos han deleitado y asombrado. Figuras descollantes de los mejores equipos del mundo los encontrarás en esta lista con los jugadores que más se han destacado este año.

En Bolavip hemos elegido a los mejores jugadores de este 2021, aquellos que han crecido, que han sido importantes en sus equipos, pero que han estado varios escalones por encima del resto. Arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros para todos los gustos en esta lista.

Mejores jugadores del 2021

Gianluigi Donnarumma

El mejor arquero de la temporada no podía faltar en esta lista. Fue figura en Milan y también lo viene siendo en PSG. Su gran logro fue llevar a Italia a ganar la Eurocopa donde, sin lugar a dudas, Donnarumma fue el más destacado de la plantilla.

Rúben Dias

Por algo fue elegido el mejor defensor de la última temporada de la Premier League. Además, es probable que haya sido el mejor fichaje de los últimos tiempos. El portugués Rúben Días ha tenido un nivel excepcional en Manchester City y, gracias a él, Pep Guardiola encontró la solidez defensiva que no había podido encontrar en el equipo.

Rodrigo de Paul

Si hay un jugador que ha crecido exponencialmente este año ha sido Rodrigo de Paul. Lo llamativo es que podríamos poner muy por encima su rendimiento en la selección Argentina, campeona de América, incluso más que lo que hizo en sus equipos Udinese y, luego, Atlético de Madrid.

Luis Díaz

Jugador subvalorado, pero que ha tenido un 2021 endemoniado. Lo termina con 12 goles en la Primeira Liga de Portugal con Porto, pero también en la selección Colombia se ha destacado, ya que terminó como goleador de la Copa América con cuatro tantos, junto a Lionel Messi.

Mohamed Salah

Pese a que tuvo una irregular campaña pasada con Liverpool, ahora parece que ha recuperado ese nivel espectacular y desequilibrante de temporadas anteriores. Si los 'Reds' logran ganar títulos y Salah sigue con este rendimiento, puede ser candidato firma al Balón de Oro 2022.

Romelu Lukaku

Lukaku recuperó su calidad goleadora y está en uno de los mejores momentos de su carrera. Todo se lo debe a Inter de Milán, quien lo recuperó tras un paso olvidable en Manchester United. Fueron 64 goles en 95 partidos como 'nerazzurro'. Y con un título de Serie A bajo el brazo, volvió a Chelsea. Gran año para el belga.

Karim Benzema

En la carrera por el Balón de Oro 2022, Benzema es un gran candidato. Real Madrid renació con Carlo Ancelotti y el delantero francés es su gran figura. No es para menos, ya que además de goleador, conserva una calidad técnica que cualquier equipo desea tener entre sus filas.

Erling Haaland

Será el gran protagonista del próximo mercado de verano para ver qué equipo lo tendrá entre sus filas, ya que es casi seguro que se marche de Borussia Dortmund. El equipo 'amarillo y negro' ha disfrutado a Haaland de gran forma con sus 76 goles en 75 partidos. Impresionante.

Kylian Mbappé

Mbappé 'tira del carro' para llegar finalmente a Real Madrid. Pese a que no se pudo dar en el pasado verano, se conserva de gran forma en PSG y, aunque no fue su mejor año, eso no quita que sea el jugador veloz y desequilibrante que cualquiera quiere tener.

Robert Lewandowski

Estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro y puede que lo haya merecido. Porque aunque Bayern Múnich no haya sido el equipo que ganó todo en 2020, sí conservo a un Lewandowski totalmente inspirado. El polaco es figura y goleador, ¿qué más pedir?

Lionel Messi

El ganador del Balón de Oro y quien levantó la última Copa América, sacándose un peso de encima finalmente tras ganar ese título que tanto anhelaba para la Selección Argentina. Año especial para Leo, quien es el mejor de todos.