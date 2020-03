Norma Palafox jugadora de las Chivas, incómoda por comentarios molestos en el mundo del futbol femenino

La jugadora de Chivas Femenil, Norma Palafox, a través de una entrevista en el Diario As, manifestó estar cansada por los comentarios de algunos hombres que acuden a los partidos del futbol femenino, asegurando que ante cualquier movimiento comienza el acoso verbal en su contra. Y esto ya está comenzando a ser incómodo, ya que no cambiará ni su forma de ser, ni de vestir al momento de jugar al futbol.

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, aseguró Palafox.

“No me puedo meter en la cabeza de todos a cambiarles un poquito el chip. Quiero ser futbolista, no estoy para ser modelo, si hubiera sido modelo no estaría aquí todos los días bajo el sol queriendo hacer cosas, se presentan algunas situaciones, pero yo quiero lograrme como futbolista; soy sincera, me duele porque no nada más soy yo, hay muchas mujeres y no nada más en el futbol, trato de sobrellevarlo”, finalizó Norma.

La jugadora de 21 años de edad milita con las Chivas, pero en junio 2019 hizo una pausa para estar en el reality show Exatlón USA, por lo que más llamó la atención de muchos seguidores; es así que se convirtió en la jugadora con más seguidores en redes sociales, con casi 4 millones entre Instagram y Facebook.

