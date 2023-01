El fútbol no deja de avanzar y modificarse como deporte a medida que pasan los años y nuevamente esto se vio evidenciado en lo que fue un partido de la Copa Portuguesa femenina entre Benfica y Sporting de Lisboa. De esta manera, bajo el arbitraje de Catarina Branco, se dio lugar a lo que fue una tarjeta blanca en un hecho que llamó poderosamente la atención de todos los espectadores. ¿De qué se trata?

¿Qué es la tarjeta blanca en el fútbol?

En este contexto, puede situarse al hecho en lo que fue el triunfo del Benfica femenino por 5-0 por los cuartos de final de la copa local. No obstante, el resultado claramente no fue lo que más llamó la atención. En este sentido, la tarjeta blanca sacada por la juez se dio al minuto 44 del primer tiempo y su razón esta dictada por algó sumamente particular.

Dicho esto, la tarjeta blanca fue dirigida hacía los cuerpos médicos de ambos después de que estos corrieran a atender a una persona que necesitaba atención médica dentro de las gradas. De esta forma, y como puede verse, la nueva cartulina reconoce el Fair Play de los jugadores y equipos dentro del terreno de juego.

Posteriormente, y también como era de esperar, el accionar de Catarina Branco se llevó la ovación de todo el público presente el cual acotenció a un hecho histórico dentro del deporte más popular del planeta. ¿Se volverá a ver algo asi dentro de poco?

La primer tarjeta blanca de la historia del fútbol



Tweet de: @VarskySports