El mercado de pases de invierno actual de la Premier League de Inglaterra tuvo como uno de sus principales protagonistas al Chelsea Football Club, que intenta por todas las vías tanto salir de la mitad de tabla de posiciones del campeonato local como caminar a paso firme en la UEFA Champions League (enfrentará en los Octavos de Final al Borussia Dortmund).

Al respecto, durante las primeras semanas post Copa del Mundo de Qatar 2022, trascendió que mantuvieron conversaciones con Rui Costa, presidente del Benfica de Portugal, para hacerse con los servicios del mejor jugador juvenil del certamen que se desarrolló en Medio Oriente: el volante de la Selección Argentina Enzo Fernández.

No obstante, luego de una serie de contradicciones, el pase se cayó. En teoría, los portugueses insistían con soltarlo solo por el valor de la cláusula (cerca de 120 millones de dólares), pero los directivos del Chelsea, que en primera instancia habrían amagado a abonar su totalidad, buscaron regatear. En cuestión, el jugador sigue en la Primeira Liga, por lo menos, por un tiempo más.

Y en medio de todo ese barullo, quien sí arribó al plantel que comanda Graham Potter (además de Joao Félix a préstamo) por una cifra mayor a la que pretendían depositar los británicos por el argentino, es Mykhaylo Mudryk, quien fue presentado en el encuentro de este domingo 15 de enero vs. Crystal Palace. La transferencia del delantero de 22 años, que deslumbró con su última temporada en el Shakhtar Donetsk, se ejecutó a cambio de 100 millones de euros conforme a un reporte del periodista Farbizio Romano.

Los números de Mykhaylo Mudryk en el Shakhtar

Mykhaylo Mudry, flamante refuerzo del Chelsea de Graham Potter, acumuló 44 partidos en el Shakhtar Donetsk de Ucrania, con los que le alcanzó para anotar 12 goles y 17 asistencias. Obtuvo dos títulos, la Liga de Ucrania 2020 y la Supercopa de Ucrania 2021. Además, participó de los combinados sub 17, sub 19 y sub 21 de su país, hasta llegar a la selección mayor en la que ya ostenta ocho presentaciones entre los playoffs de la clasificatoria para Qatar 2022 (2) y la segunda categoría de la UEFA Nations League (6).