La joya de River Plate sigue acaparando titulares en un viejo continente donde no dudan que Franco Mastantuono pronto tendrá nuevo destino. Barcelona, en problemas para competir.

El fichaje de Endrick por Real Madrid demostró que las nuevas luchas en el mercado de fichajes apuntan hacia el nuevo mundo. Por Barcelona traen novedades alrededor del futuro de Franco Mastantuono por River Plate en medio de una lucha silenciosa por la joya de los millonarios. Esperan por la ciudad condal que en semanas todo pueda quedar finiquitado de cara a las próximas temporadas.

El zurdo nacido en Azul y de apenas 16 años ha irrumpido con fuerza desde su debut en River por el viejo continente. Son varios los clubes que han seguido de cerca a un joven catalogado como talento generacional y que ya ha sido renovado por los millonarios a la espera de lo que ocurra en verano. Por la ciudad de Barcelona Diario Sport anuncia que en las próximas semanas podría quedar finiquitada su venta a Europa. ¿Se repite lo visto con Claudio Echeverri?

“Tenemos constancia de que todo puede precipitarse en las próximas semanas, incluso antes de que se abra el mercado veraniego en el Viejo Continente”, dicta el medio alrededor de como avanzan en silencio las charlas y movimientos alrededor de Mastantuono. Real Madrid, PSG, Manchester City y Barcelona, entre los nombrados como posible destinos de una joya que recordemos, renovó solo unas semanas atrás su contrato con River para asegurar un éxito económico en su futura salida del club.

Hay varios ítems que pueden acelerar todo. Mastantuono tiene pasaporte italiano. No es el mismo caso que Echeverri y por ende no tendría que esperar a tener 18 años para poder viajar/jugar en Europa. River le renovó hasta el 2026 y con una cláusula de 45 millones de euros que será de 50 cuando lleguemos a los últimos días del mercado de verano en Europa. El contexto ideal para negociar llega antes de que arribemos a dicha fecha y por Sport no dudan que se empieza a mover todo para intentar amarrarle a un grande del viejo continente pronto.

Franco Mastantuono celebrando su primer gol con la camiseta de River Plate: IMAGO

En este escenario de prisas la opción Barcelona puede volar por los aires. Los culés tiene una economía inferior en comparación con sus rivales y hasta el 30 de junio una inversión de este tipo pondría en juego los balances económicos que debe presentar Joan Laporta. Real Madrid ya ha enviado ojeadores a Buenos Aires con el objetivo de confirmar los informes que llegaron a Valdebebas sobre Mastantuono. La carrera ha empezado y veremos quien se queda con el premio mayor. River solo acepta el pago de la cláusula.

Los números de Mastantuono en River

Desde su debut Franco ha dejado pinceladas de lo que apunta a ser un talento en bruto en todos los sentidos. Hablamos de un chico de apenas 16 años que ya ostenta 2 goles en 11 partidos con River Plate. Hace unos días ya le dio el triunfo a los de Martín Demichelis en Paraguay por 1-2 ante Libertad. Renovó hace semanas pensando en seguir desarrollándose en Buenos Aires antes de ir a Europa.

¿Barcelona cede un fichaje de 61 millones?

Los culés pagaron 30 millones por Vitor Roque a inicios del 2024. Una operación donde Paranaense puede embolsarse otros 31 millones más con variables. El brasileño apenas ha disputado 13 partidos con 2 goles en torneos nacionales. La ausencia de minutos en los octavos de la Champions y su falta de adaptación hacen que Mundo Deportivo no descarte que salga en verano por medio de una cesión.