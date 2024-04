Estaba todo planificado y encaminado. La idea de Joan Laporta y todo el resto de la comisión directiva del Fútbol Club Barcelona era la de esperar que el equipo clasificara a la Semifinal de la UEFA Champions League y, con semejante instancia como soporte, consolidar la continuidad de Xavi Hernández a pesar de su declaración con la que anticipó que dejaría el cargo una vez terminada la temporada.

Es que por las condiciones económicas y financieras por las que transita desde hace un tiempo largo la institución, no había otra opción que encajara mejor. Porque por más que Xavi pretenda perdonar el año que le resta de contrato, salir a buscar a un nuevo estratega de renombre, y que esté a la altura de la historia del Blaugrana, no será nada asequible.

Pero la estrepitosa derrota con el París Saint-Germain 4 a 1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic derrumbó todo. Pues la dura eliminación en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League se suma a la derrota con el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey, a la caída por goleada en la Final de la Supercopa de España y a su muy probable segundo puesto, detrás del Merengue, en LaLiga.

Con esos resultados, tratándose del Barcelona, no hay proyecto que se mantenga. Por eso, ya son las últimas semanas de Xavi Hernández al frente del plantel culé. ¿Cuáles son las otras opciones? La principal, porque es la buena, bonita y barata, Rafael Márquez, actualmente entrenador del Barça Athletic.

No obstante, se mantienen otras alternativas con las que Deco, director deportivo, ya había mantenido comunicación. Thomas Tuchel, que dejará el Bayern Munich a fines de temporada, Hansi Flick, que quiere volver a dirigir tras su salida por la puerta de atrás de la Selección de Alemania, y Roberto De Zerbi, quien estaría dispuesto a rescindir con el Brighton (tiene contrato hasta mediados del 2026).

Xavi Hernández señaló al árbitro por la expulsión de Ronald Araujo

Xavi Hernández apuntó contra el árbitro rumano István Kovács, por la expulsión de Ronald Araujo que dejó al Barcelona 60 minutos con un hombre menos, siendo este factor determinante para lo que fue el resto del partido y la serie con el París Saint-Germain.

“Estamos contrariados, enrabietados. La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Estábamos bien, ordenados en ataque y en defensa. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar”, comentó el entrenador blaugrana tras el 4 a 1 que sufrió su equipo ante los de Luis Enrique en Montjuic.

PSG enfrentará al Borussia Dortmund en la Semifinal de la UEFA Champions League

Lo que la semana pasada parecía que iba a ser Barcelona vs. Atlético de Madrid, terminó siendo París Saint-Germain vs. Borussia Dortmund. El equipo francés chocará con el alemán en la Semifinal de la UEFA Champions League. El martes 30 de abril se medirán en el Signal Park y el miércoles 8 de mayo la revancha en el Parque de los Príncipes.