Cada año, más figuras del espectáculo se acercan al deporte al invertir y convertirse en propietarios de equipos alrededor del planeta. Uno de los casos más mencionados de la actualidad es el del Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

En el 2020, los actores de Hollywood compraron al equipo que militaba en el quinto escalón del fútbol inglés. En la última campaña consiguieron llevar al club a la League Two, la cuarta categoría, mientras documentan todo a través de una serie de Netflix.

De cara a una nueva temporada, Wrexham trabajó con fuerza en el mercado de pases para sumar futbolistas de experiencia, tal como lo hizo en los últimos períodos de transferencias. En marzo, incluso, Ben Foster se sumó al equipo y fue clave para el ascenso.

El arquero de 40 años, que supo representar a Manchester United y a la Selección Inglesa en el Mundial 2014, salió del retiro para vivir esa experiencia. Sin embargo, 5 meses más tarde, anunció sorpresivamente su retiro definitivo tras una traumática experiencia sobre el campo.

“La pura verdad es que mis actuaciones esta temporada no han llegado al nivel que me exijo y siento que ahora es el momento adecuado para retirarme“, explicó en un video en Instagram luego de haber atajado en el 5-5 ante Swindon Town por la cuarta fecha de la League Two.