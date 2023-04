Wrexham le ganó a Boreham Wood para consagrarse campeón de la National League. De esta manera, el equipo de los actores hollywoodenses, asciende a la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés.

De película: Ryan Reynolds y Rob McElhenney hacen historia con Wrexham al salir campeón y ascender a League Two

Los actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, dan el primer gran paso en su experiencia como dueños del Wrexham AFC. El histórico club galés se consagró campeón de la National League al vencer por 3-1 al Boreham Wood este sábado. De esta manera, asciende a la League Two de Inglaterra (Cuarta Categoría del fútbol inglés). Fiesta en el noreste de Gales por el éxito de este club, que ya se metió en el corazón de los cinéfilos.

Reynolds y McElhenney adquirieron Wrexham AFC en noviembre de 2020, pagando una cifra de dos millones de libras esterlinas. Rápidamente, se embarcaron en el gran desafío de poner a este histórico club de Gales (fue fundado en 1872 y es el tercer club profesional más antiguo del mundo) en lo más alto de Inglaterra. Su misión es que jueguen la Premier League y hoy han hecho historia al consagrarse en la quinta categoría del fútbol inglés.

Este sábado, ante un repleto estadio Racecourse Ground, Wrexham AFC le ganó a Boreham Wood por 3-1 con dos goles de su gran delantero Paul Mullin para sentenciar el título de la National League y lograr el paso a la League Two. Tanto Ryan Reynolds como Rob McElhenney estuvieron presentes en este partido, junto a otro reconocido actor de Hollywood, su amigo Paul Rudd, reconocido por sus papeles en las películas de Marvel, Ant-Man.

Reynolds, quien es un reconocido actor que también está en el mundo Marvel por interpretar a Deadpool, y McElhenney, conocido por crear la famosa sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia, han llevado al Wrexham a otro nivel. Ya habían hecho historia al depositar a este club galés en la cuarta ronda de la FA Cup, donde casi eliminan al Sheffield United, pero finalmente fueron eliminados por éstos en un replay.

Ahora, logran el primer gran objetivo de ascender a la League Two, donde prometen darnos nuevas aventuras e historias por delante. Es que todo lo que acontece en este club liderado por estos actores se puede seguir en una serie de Star+, Welcome To Wrexham. "Si todo se va al demonio de repente, ojalá sea dentro de 25 años y estemos en la Premier League", supo decir Ryan Reynolds para presentar esta serie.

El desafío está impuesto y lo que buscan estos actores está lejos del dinero. "Ninguno de los que estamos en esto es por el dinero. Queremos construir algo sostenible. Nos encanta el deporte. Nos encanta contar historias a través del deporte (...) Creo que éste es un club que puede llegar muy lejos, con suerte en poco tiempo. Creemos que Wrexham puede ser una potencia mundial", explicó el actor, que interpretó también a Linterna Verde.

Wrexham AFC deja la quinta división de Inglaterra tras 15 años en ella. Hoy se convierten en un equipo de Cuarta División y anhelan con llegar hasta la Premier League gracias a las locuras de estos dos reconocidos actores de Hollywood. ¿Hasta dónde los llevará?