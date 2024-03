Tanto Eduardo Camavinga como Aurélien Tchouameni, por ser jugadores del Real Madrid y a su vez parte de la Selección de Francia de Didier Deschamps, reciben permanentemente consultas, ante cada exposición, sobre los rumores del mercado de pases que arriman a Kylian Mbappé a la Casa Blanca a partir de la próxima temporada.

Y este martes 5 de marzo, en la previa del encuentro que los de Carlo Ancelotti deben afrontar ante el Leipzig por la vuelta de los Octavos de Final de la Champions League, no fue la excepción, porque al primer futbolista mencionado anteriormente lo abordaron en tres ocasiones por los trascendidos que implican al delantero del PSG.

”¿Quieren que les diga la verdad? Bueno, la verdad es que no he hablado con él. Es jugador del PSG y no sé qué va a pasar la próxima temporada”, expresó en primera instancia Eduardo Camavinga, que, en segundo término, cuando le recodaron que Aurélien Tchouameni reconoció que hablan de Kylian Mbappé en el vestuario del Real Madrid contestó: ”Yo voy a respetar al París Saint-Germain también. Yo no hablo de eso en el vestuario”.

No obstante, el volante de 21 años confesó que podrían referirse al conjunto de la capital española en el reencuentro que tendrá con Mbappé en la fecha FIFA de marzo en la que ambos integrarán la Selección de Francia. ”Seguro vamos a hablar de eso”, soltó y enseguida aclaró: ”Pero si hablamos, no voy a contar nada”.

Real Madrid y el PSG de Kylian Mbappé podrían enfrentarse en los Cuartos de Final de la Champions League

Antes del muy posible arribo de Kylian Mbappé al Real Madrid a partir de la próxima temporada (ya habría un acuerdo por cinco años), podrían enfrentarse en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Hasta entonces, es una posibilidad concreta, dado que, en los cruces de Octavos, el Merengue le gana 1 a 0 al Leipzig y el París Saint-Germain 2 a 0 a la Real Sociedad.

Si sustentan las superioridad en los duelos de vuelta (los de Luis Enrique jugarán este martes 5 de marzo en el Estadio de Anoeta, mientras que los de Carlo Ancelotti definirán el miércoles 6 en el Santiago Bernabéu), aumentarán las chances del incómodo choque en el sorteo que la entidad europea hará el 15 de marzo.

Kylian Mbappé estaría esperando a la definición del PSG en la Champions League para anunciar su salida

Kylian Mbappé todavía no hizo oficial su salida del París Saint-Germain. De acuerdo a L’Equipe, el atacante está esperando a que culmine la participación del elenco que comanda Luis Enrique en la Champions League para anunciar su decisión, la cual sería la de no renovar su vínculo para, en principio, continuar su carrera en el Real Madrid.