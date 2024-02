La Champions League actual definirá los cuatro cupos que todavía la UEFA no definió para la Copa Mundial de Clubes que se disputará en los Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio del 2025 (será la primera en la historia con 32 participantes bajo el mismo sistema de competencia que se aplicó en el torneo global jugado por selecciones entre Francia 1998 y Qatar 2022).

Hasta entonces, ocho equipos europeos ya garantizaron su ticket. Por un lado, los campeones de las últimas tres ediciones de la copa continental: Chelsea (2020/2021), Real Madrid (2021/2022) y Manchester City (2022/2023). Por el otro, aquellos que ya consiguieron una cantidad de puntos insuperable en la tabla de coeficientes en la que se tiene en cuenta la performance de las cuatro Champions más recientes. En este grupo se encuentran: Bayern Munich, PSG, Inter de Milán, Porto y Benfica.

Pero la FIFA le destinó a la UEFA 12 plazas en total. Por consiguiente, hay cuatro lugares reservados para europeos para la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 que permanecen vacantes. Uno para el campeón de la presente Liga de Campeones y otros tres para el ranking mencionado anteriormente en el cual se computan: 2 puntos por victoria, 1 punto por empate, 4 puntos por conseguir la clasificación para la fase de grupos, 5 puntos por obtener la clasificación para Octavos de Final y 1 punto por cada ronda que se supere a partir de Octavos.

Vale aclarar que la FIFA decretó un tope de dos representantes por país, con la excepción de que más de dos clubes de la misma nación ganen la máxima competición de su región (con Estados Unidos podría ser la otra salvedad, ya que además de Seattle Sounders podría tener al ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024, sumado al conjunto que irá de la MLS por el cupo para el país anfitrión).

¿Cuáles son los 12 equipos que pelean por las 4 plazas restantes para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA?

Con todas las cartas echadas sobre la mesa, los 12 clubes que pelean por los tres cupos de la tabla de coeficientes de la UEFA, sin contar la plaza directa que les otorgaría ser campeón de la Champions League 2023/2024 a los que siguen participando, son:

Borussia Dortmund: con 68 puntos, depende de sí mismo.

Atlético de Madrid: con 62 unidades, depende de sí mismo.

Leipzig: Con 61 puntos, debe quedar ubicado en la zona de los tres cupos que quedan por encima de Borussia Dortmund.

Barcelona: Con 56, debe quedar ubicado en la zona de las tres plazas restantes por encima del Atlético de Madrid.

Juventus: Congelado en 47 al no participar de la Champions League 2023/2024 por la sanción que le aplicó la UEFA, espera, por un lado, que no lo supere ninguno de los que vienen atrás. En el caso de que Napoli o Lazio lo pasen, se libera el cupo para la Vecchia Signora solo si se consagran. Ahora, si los dos o uno de los dos se adelanta y no es campeón, la Juve se queda sin chances.

Napoli: Con 42, debe obtener en lo que resta de la Champions seis puntos para derribar a la Juventus y que no lo pase la Lazio.

RB Salzurgo: Con 40 y ya eliminado de la Champions League, si Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Inter de Milán o PSG, se queda con la Orejona, clasifica.

Lazio: Con 35, necesita pasar a Napoli y Juventus.

Copenhague: Con 22, tendrá su pasaje solo con ganar la Champions.

Real Sociedad: Con 18, solo podrá estar en el Mundial de Clubes si es campeón de Europa.

Arsenal: Con 18, solo con ser campeón.

PSV Eindhoven: Con 17, solo con ser campeón.

Los 19 clubes que ya están clasificados al Mundial de Estados Unidos 2025

Campeones de la Champions League: Chelsea, Real Madrid, Manchester City.

Coeficiente de la UEFA: Bayern Munich, PSG, Inter de Milán, Porto y Benfica.

Campeones de la Copa Libertadores: Flamengo, Palmeiras y Fluminense.

Campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf: Monterrey, Seattle Sounders y León.

Campeones de la Champions League de la CAF: Al-Ahly (Egipto) y Wydad Casablanca (Marruecos).

Campeones de la Champions League de la OFC: Al Hilal (Arabia Saudita) y Urawa Red Diamonds (Japón).

Campeón de la Champions League de la AFC: Auckland City (Nueva Zelanda).