El amistoso entre Argentina y Australia del día de hoy quedará marcado en la memoria de los televidentes por varios motivos. Uno de ellos es la invasión de la cancha por parte de un fanático chino, que fue directo a abrazar a Lionel Messi. Luego del inédito episodio, el hincha se tomó un tiempo para explicar sus acciones, y disculparse por ellas.

Si bien es lamentable que ocurran este tipo de incidentes, la realidad es que por suerte no pasó a mayores, ya que se notó que la intención de la persona era simplemente la de abrazar al capitán de la Selección. Luego de ser acarreado fuera del estadio por la seguridad, grabó un video en el que contó todo sobre qué pasaba por su cabeza en aquel momento.

Hincha chino explica por qué invadió la cancha en el amistoso de Argentina vs. Australia

“En la parte de la cancha en la que estaba, habían claras fallas de seguridad, por lo que bajé corriendo”, explica el espectador. “Pido perdón por mi comportamiento de entrar corriendo al estadio, pero soy un fanático de Messi. Me gustaría sacarme una foto con Messi y conseguir su autógrafo”.

“Por supuesto, también espero usar mi caso negativo para decirle al personal de seguridad que su trabajo no es competente, y me dieron esta oportunidad. Habrá muchas competiciones internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejoren sus capacidades de seguridad“, apuntó.

También relató sobre su viral encuentro con el Dibu: “Me di cuenta de que mi forma física era buena, así que después de abrazar a Messi, corrí hacia el arquero Martínez. Abracé a Messi esta vez, pero no conseguí su autógrafo. La próxima vez quiero ir a Miami y pedirle un autógrafo. Pero no entraré a la cancha y no repetiré el error de esta vez, es un mal ejemplo, pido perdón a todos“.