Paolo Guerrero está contento, feliz de vivir una etapa diferente en su vida, muy apartado del deporte rey. Con un presente pegado a lo familiar, contento por lo que esto significa, recordando sucesos de su vida. El goleador y capitán de la Selección Peruana, hasta cuenta anécdotas.

Hace poco estuvo con el Pollo Vignolo, al periodista deportivo de ESPN Argentina le contó un relato de su vida, dejándolo con la boca abierta. Ahí el reconocido relator le hizo una consulta bastante común, pero no se imaginó la respuesta: “¿Dónde naciste Paolo, de qué barrio, volviste a tus calles?”.

EL RELATO CALLEJERO DE PAOLO GUERRERO:

Contestando con orgullo y una sonrisa en su gesto así: “En Chorrillos, Lima. Sí, sí, he vuelto, pero no mucho porque no vivo en Perú. Yo jugaba en la pista”. Los argentinos en un principio no entendieron las palabras utilizadas, hasta que el 9 nacional contextualizó a su cultura diaria, quedando todos absortos.

La segunda parte de la charla, en este momento, la replicó Sebastián Vignolo: “¿No juegan en la vereda ustedes los peruanos?”. A lo que llegó rápidamente, la interrupción de Paolo Guerrero: “No, no, no. La vereda es por donde camina la gente; en las pistas, donde pasan los carros”. Causando aún mayor admiración entre los presentes.

“A la mie… ¿Qué hacían con los coches, los paraban para que no pasen?”, se pudo oír en el piso donde se daba la entrevista. Cerrando su participación en este ámbito, Paolo Guerrero con El Pollo: “Poníamos piedras para que no pasen. Y si pasaban los carros teníamos que tener cuidado para que no te arrastren”. Mucha calle tuvo nuestro ídolo.