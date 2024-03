José Luis Félix Chilavert, en su época como futbolista, se caracterizó por ser impulsivo tanto dentro como afuera de la cancha. Y evidentemente, con el paso de los años, no cambió. Muestra de ello fue la opinión que plasmó en su cuenta de X (ex Twitter) sobre el llanto de Vinícius Júnior en la conferencia de prensa que brindó en la previa de amistoso que la Selección de Brasil disputará ante España en el Estadio Santiago Bernabéu.

El futbolista del Real Madrid no pudo contener las lágrimas cuando le hicieron una pregunta sobre los insultos discriminatorios que recibe por parte de jugadores y aficionados rivales en LaLiga. El 7 Merengue quiso hilvanar sus palabras para elaborar una respuesta, pero no la pudo completar a causa de la congoja que le produjo el tema.

Al respecto, José Luis Félix Chilavert, que en la década del 90 también fue foco de epítetos racistas en su paso por el fútbol de Argentina como arquero de San Lorenzo y de Vélez Sarsfield, descargó con munición pesada sobre Vinícius Júnior por entender que su exposición en Valdebebas fue una actuación. ”Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es él”.

Pero además de justificar las reacciones contra Vini Jr. (últimamente fue hostigado en partidos en los que el Real Madrid visitó por LaLiga de España al Mallorca, Valencia y Osasuna), el guaraní derrapó con la frase con la que cerró su tuit: ”Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”.

El descargo de Vinícius Júnior por el racismo que padece en España

”Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, soltó Vinícius Júnior entre lágrimas.

Además, remarcó la falta de acción por parte de las autoridades: ”La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

España y Brasil se miden en medio del caso Vinícius

En medio de la controversia que genera en el país ibérico la situación de Vinícius Júnior, las selecciones de España y Brasil se miden en uno de los últimos partidos correspondientes a la fecha FIFA de marzo. Se disputará este martes 26 de marzo desde las 21:30 horas de Europa Central en el Estadio Santiago Bernabéu.