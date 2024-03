Vinícius Júnior no pudo contener las lágrimas cuando le consultaron por el momento que transita en LaLiga, en la rueda de prensa que brindó en la previa del partido amistoso que España disputará con Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu este martes 26 de marzo (21:30 horas CET) bajo el marco de la fecha FIFA.

Resulta que desde hace un tiempo el futbolista del Real Madrid se encuentra en el foco de la polémica por las reiteradas provocaciones que recibe con insultos racistas por parte de jugadores y público de equipos rivales. Lamentablemente, se hizo una constante. Y al respecto le consultaron en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

”Solo quiero jugar al fútbol. Jugar para mi club y para mi familia”, expresó entre cortado en medio de la congoja que lo invadió y que interrumpió por varios segundos sus palabras.

En esa línea, Vinícius también exteriorizó su sensación ante cada caso que le toca afrontar: “Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. No estoy luchando contra la afición de España, estoy luchando contra el racismo en el mundo. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito”.

Por otro lado, pidió reacción por parte de las autoridades del fútbol español: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

Vinícius Júnior eximió a España de ser racista

Parte de la controversia que se generó en España fue porque, en alguno de sus descargos, Vinícius Júnior parecía acusar al país en el que juega de racista. No obstante, aclaró aquellas palabras este lunes en conferencia de prensa: “Estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas y muchos de ellos están en los estadios”.

Del mismo modo, agregó: ”Hay que cambiar porque muchos de ellos no saben lo que es racismo. Con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que es racismo y lo que me molesta y que mi familia se queda muy triste en casa cuando pasa. Estoy de acuerdo con Baptista, que el racismo está subiendo. Ellos me insultan sobre el color de mi piel para hacerme jugar mal, pueden decirme otras muchas cosas y yo no les voy a decir nada. Ojalá pueda ir a los campos y no pensar qué puede pasar”.