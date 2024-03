Según las versiones que provienen desde Francia, la relación entre las autoridades del París Saint-Germain y el entorno de Kylian Mbappé está totalmente rota. Si bien desde hace un tiempo vienen con los chispazos, la decisión del futbolista de no renovar su contrato para irse con el pase en su poder en el próximo mercado de pases detonó el lazo.

Principalmente, conforme a L’Equipe, entre Nasser Al Khelaifi y Fayza Lamari. entre los detalles que revelaron resalta el de que la madre y representante del ex Mónaco considera que el PSG está detrás de una campaña de desprestigio. Es más, una de las técnicas que considera que se pusieron en práctica para intentar deslucir la imagen de su hijo es la decisión de Luis Enrique de relegarlo al banco de suplentes en los encuentros por la Ligue 1.

La fricción llegó a tal nivel que la directiva del París Saint-Germain habría tomado la decisión de no renovar el contrato del hermano de Kylian, Ethan Mbappé, el cual termina el 30 de junio próximo, para cortar todo tipo de vínculo. De ser de esta manera, por lo tanto, se abre la posibilidad de que también arribe al Real Madrid a partir de la próxima temporada.

No obstante, suena difícil, en primera instancia, que sea tenido en cuenta por Carlo Ancelotti, dado que en el PSG apenas suma tres partidos con el equipo principal (contra US Revel y US Orléans por la Copa de Francia y vs. Metz por la Ligue 1). Aun así, integró el banco de suplentes contra la Real Sociedad en la ida de los Octavos de Final de la Champions League.

¿En qué posición juega Ethan Mbappé?

Ethan Mbappé, quien podría dejar el París Saint-Germain para sumarse al Real Madrid en el mercado de pases que se aproxima, a diferencia de su hermano Kylian, juega de volante central defensivo. Por lo tanto, en un escenario hipotético, se sumaría a la alternativas del medio campo de Carlo Ancelotti en donde ya tiene variantes como Eduardo Camavinga, Aurélien Thcouaméni y Toni Kroos.

Achraf Hakimi, el otro nombre que suena para dejar el PSG para incorporarse al Real Madrid

Achraf Hakimi fue el primero de los nombres que sonó para acompañar a Kylian Mbappé al Real Madrid. El defensor marroquí, que nació en la capital española y que hizo su formación futbolística en el Merengue, es de los jugadores más cercanos al delantero francés. Por eso, trascendió la chance de que también pueda abandonar al PSG para incorporarse al elenco de Carlo Ancelotti.

No obstante, su contrato con el París Saint-Germain, a diferencia de Mbappé, vence recién a mediados del 2025. Es decir, Florentino Pérez y compañía preferirían esperar una temporada para evitar negociar con Nasser Al Khelaifi y el resto del grupo qatarí.