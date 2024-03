Luis Enrique ya avisó que en la Ligue 1, teniendo en cuenta la importante diferencia que el París Saint-Germain le sacó a su escolta el Stade Brestois en la tabla de posiciones, probará sin Kylian Mbappé para que sus dirigidos empiecen a acostumbrarse al esquema sin la presencia del atacante de 25 años (está todo dado para que cambie el Parque de los Príncipes por el Santiago Bernabéu).

La excepción, tal como se pudo comprobar vs. Real Sociedad, se aplicará en la UEFA Champions League, en donde el español sabe que necesita del potencial de la principal figura que todavía tiene en su plantel para aspirar a llegar a la Final del certamen que se disputará el próximo sábado primero de junio (21:00 horas CET) en el Estadio de Wembley.

Desde el lado de Luis Enrique es entendible, dado que ya fue informado internamente de que Kylian Mbappé no será jugador del París Saint-Germain después del 30 de junio. En efecto, va ganando tiempo tratando de consolidar el once que le dará el sustento suficiente para, por lo menos, no sufrir un corte abrupto de su contrato (vence a mediados del 2025).

No obstante, su decisión no deja de perjudicar a Mbappé que fijó como uno de sus objetivos, en este temporada y en el año, ser el máximo goleador de las 5 grandes ligas europeas. Es decir, le toca mirar desde el banco de suplentes como su máximo competidor Harry Kane sigue acumulando gritos con el Bayern Munich en la Bundesliga.

De hecho, el inglés lo superó este fin de semana con su hat trick en la goleada 8 a 1 sobre el Mainz en el Allianz Arena. De esa manera alcanzó los 36 goles y 11 asistencias en 34 compromisos, en tanto que el capitán de la Selección de Francia se estancó en 34 celebraciones y 7 pases gol en la misma cantidad de participaciones.

Ser el máximo goleador de la temporada también incide en la decisión del Balón de Oro

El Balón de Oro, ya con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entretenidos con sus respectivas tareas en la MLS y en la Liga Pro Saudí, es el objetivo que Kylian Mbappé tiene entre ceja y ceja.

Y sin dudas, uno de los puntos principales para ser elegido como ganador del premio que otorga France Football, más allá de los logros colectivos (como puede ser la consagración en la UEFA Champions League), es ser el máximo goleador de la temporada en Europa, algo que, si Luis Enrique sigue empecinado en relegarlo al banco de suplentes, será muy difícil que pueda conseguir.

Erling Haaland viene cabalgando desde atrás

Erling Haaland (29 goles en 32 partidos) sufrió una lesión en diciembre del 2023 que lo apartó cerca de 45 días de los compromisos del Manchester City. Ahí, perdió bastante terreno en esta pelea por ser el jugador con la mayor cosecha de goles en la temporada europea. Sin embargo, ya empezó a recuperarse al marcar 7 tantos en los últimos tres partidos del conjunto de Pep Guardiola.